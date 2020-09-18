У шоу "Танці з зірками" з'явиться нова ведуча

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на повідомлення в Інтсаграм спільноти "Танці з зірками на 1+1".

Так, стало відомо, що ведучою зоряного балкона стане відома українська телеведуча і актриса Маша Єфросиніна.

"Цієї неділі о 21: 00 на 1 + 1 ведучою зіркового балкона на # танциззірками стане чарівна Маша Єфросиніна (@mashaefrosinina). Саме вона буде зустрічати пари відразу після виступів і дізнаватися їх перші емоції", – йдеться в повідомленні.

Телеглядачі і шанувальники шоу по різному оцінили це рішення, але в основному коментарі були доброзичливі.

"Леся і Маша кращі 🔥 👍 несподівано Нікітюк і Єфросиніна Омг 😍 Я обожнюю @ mashaefrosinina тому що я дивися її в рекламі Активіа👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 вогонь😍 Ваууу @mashaefrosinina супер новина, обожнюю❤️😍 _vechnaya_lyubov Клас😍", - написали вони.

Politeka повідомляла, що актриса і модель Іванна Онуфрійчук, яка стала ведучою "Танців з зірками" у другому ефірі, розповіла, хто може стати переможцем шоу. Дівчина була запрошена в якості ведучої балкона, де вона разом з Женею Котом зустрічала танцювальні пари. Вона розповіла, що над проектом працює величезна команда, і на екрані часом не видно, наскільки масштабна ця робота.

За словами Онуфрійчук, сценарій ведучих змінюється постійно і навіть в процесі шоу. Тому потрібно бути дуже гнучким. Телеведуча зазначила, що їй дуже сподобалася пара Надії Мейхер, але серед фавориток, без сумнівів, екс-ВІА Гра Санта Дімопулос, яка в минулому займалася бальними танцями.

Нагадавши, зірка "Танців з зірками" Дімопулос показала красуню-дочку, що підросла.

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