В шоу "Танці з зірками" появится новая ведущая

Об этом сообщает Politeka, ссылась на сообщение в Интсаграм сообщества "Танці з зірками на 1+1".

Так, стало известно, что ведущей звездного балкона станет известная украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина.

"В это воскресенье в 21:00 на 1 + 1 ведущей звездного балкона на # танциззиркамы станет очаровательная Маша Ефросинина (@mashaefrosinina). Именно она будет встречать пары сразу после выступлений и узнавать их первые эмоции🎉", – говорится в сообщении.

Телезрители и поклонники шоу по разному оценили это решение, но в основном комментарии были благожелательные.

"Леся и Маша лучшие 🔥 👍 Неожиданно Никитюк и Ефросинина омг😍 Я обожнюю @mashaefrosinina тому що я дивися її в рекламі Активіа👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 Огонь😍 Ваууу @mashaefrosinina супер новость, ОБОЖАЮ❤️😍 _vechnaya_lyubov Клас😍", – написали они.

Politeka сообщала, что актриса и модель Иванна Онуфрийчук, которая стала ведущей "Танців з зірками" во втором эфире, рассказала, кто может стать победителем шоу. Девушка была приглашена в качестве ведущей балкона, где она вместе с Женей Котом встречала танцевальные пары. Она рассказала, что над проектом трудится огромная команда, и на экране порой не видно, насколько масштабна эта работа.

По словам Онуфрийчук, сценарий ведущих меняется постоянно и даже в процессе шоу. Поэтому нужно быть очень гибким. Телеведущая отметила, что ей очень понравилась пара Надежды Мейхер, но среди фавориток, без сомнений, экс-ВИА Гра Санта Димопулос, которая в прошлом занималась бальными танцами.

Напомним, звезда "Танців з зірками" Димопулос показала подросшую красотку-дочь.

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