Відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян" ледь втиснула пишні форми в бікіні зі "срібла"

Демі Роуз прославилася ще кілька років тому, а після того, як вона почала зустрічатися з колишнім хлопцем Кайлі Дженнер так і зовсім опинилася в центрі обговорень. Після цього дівчина почала приховувати особисте життя подалі від очей громадськості, але натомість почала постити нові фото з відпочинку в Instagram.

Завдяки пікантним фото в бікіні Популярність Роуз продовжує зростати. Один з кадрів став дуже обговорюваним в мережі Instagram. Справа в тому, що дівчина приміряла трендовий бікіні, оголює бюст (лише частково через форми напівкругового вирізу) кольору металік. На купальнику на грудях є також напис» Плейбой " з усім відомою емблемою.

Дівчина виглядала дуже спокусливо, тому сотні коментарів не змусили себе чекати:

"Люблю", "Hlo play girl», «Mamasota hermosa❤️😋 😍 🔥», «ох, Вау, це просто ідеально», «дівчинка для ігор», «Майбутня красуня для Playboy», «Гарненька мила♥️», «це плаття дуже красиве❤», «пластика😂», «гіпер гаряча, ця жінка», «я твій Плейбой😘», «хороша фотка»," Ух ти, я втратив дар мови😍".

Ми також писали, що модель не соромиться показати себе і свої принади, тому на кожному фото показує себе в різних зухвалих позах і костюмах. Найбільше Демі привертає уваги під час пляжних фотосесій і розваг в бікіні. Оскільки Роуз володіє пишними формами, кожен її пост не залишає байдужими фанатів.

Багато хто цікавиться секретами краси Демі, інші просто вихваляють її фігуру. Цього разу в білому купальнику з тонкими лямками і безліччю тонких смужок білої тканини на стегнах і животі Роуз вдало підкреслила всі свої вигини:

"Це майже бентежить😳 😘», «ви мені подобаєтеся", «Найкрасивіша дівчина, яку я бачив, вишукана», «прекрасна дама», «дуже миле фото», «як красиво», «Я так закоханий в тебе !».

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер