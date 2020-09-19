Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" едва втиснула пышные формы в бикини из "серебра"

Деми Роуз прославилась еще несколько лет назад, а после того, как она начала встречаться с бывшим парнем Кайли Дженнер так и вовсе оказалась в центре обсуждений. После этого девушка начала скрывать личную жизнь подальше от глаз общественности, но взамен принялась постить новые фото из отдыха в Инстаграм.

Благодаря пикантным фото в бикини популярность Роуз продолжает расти. Один из кадров стал очень обсуждаемым в сети Инстаграм. Дело в том, что девушка примерила трендовый бикини, оголяющий бюст (лишь частично из-за формы полукругового выреза) цвета металлик. На купальнике на груди имеется также надпись «Плейбой» с всем известной эмблемой.

Девушка выглядела очень соблазнительно, поэтому сотни комментариев не заставили себя ждать:

«Люблю», «Hlo play girl», «Mamasota hermosa❤️😋😍🔥», «Ох, вау, это просто идеально», «Девочка для игр», «Будущая красотка для Playboy», «Смазливая милая ♥ ️», «Это платье очень красивое❤», «Пластика😂», «Гипер горячая, эта женщина», «Я твой плейбой😘», «Хорошая фотка», «Ух ты, я потерял дар речи 😍».

Мы также писали, что модель не стесняется показать себя и свои прелести, поэтому на каждом фото показывает себя в разных дерзких позах и костюмах. Больше всего Деми привлекает внимания во время пляжных фотосессий и развлечений в бикини. Поскольку Роуз обладает пышными формами, каждый ее пост не оставляет равнодушными фанатов.

Многие интересуются секретами красоты Деми, другие просто восхваляют ее фигуру. В этот раз в белом купальнике с тонкими лямками и множеством тонких полосочек белой ткани на бедрах и животе Роуз удачно подчеркнула все свои изгибы:

«Это почти смущает😳😘», «вы мне нравитесь», «Самая красивая девушка, которую я видел, изысканная», «Прекрасная дама», «Очень милое фото», «Как красиво», «Я так влюблен в тебя !».

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике