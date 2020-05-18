Бывшая жена российского юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко показала, как она одевалась в молодости

У себя в Инстаграм 67-летняя Степаненко опубликовала архивное фото рядом со свежим снимком, передает Politeka.net. На свежем кадре артистка стоит в длинном зеленом платье с ремнем на талии. После похудения звезда выглядит превосходно. Старый снимок Степаненко выбрала весьма откровенный. На нем она стоит в похожем платье в пол. Но под платье молодая звезда не надела нижнее белье. В результате, ее грудь была видна через тонкую ткань.

Стоит отметить, что это довольно смело для тех времен. Даже Алла Пугачева, известная своим образом смелой и раскованной женщины, не позволяла себе таких откровенных нарядов.

«Заметила, что со временем, несмотря на изменение моды, я остаюсь себе верна. Мне очень нравятся длинные юбки и платья», - отметила звезда.

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«Было дерзко в советское время — выйти без бюстгальтера под платье», «Какая вы красивая, Елена Григорьевна», «Боже мой, время не властно над вами», «В свои года выглядите сногсшибательно», «У Вас очень хороший вкус!», «Прекрасный выбор образа, а людям с фантазией остается додумывать», «Я в молодости тоже не носила бюстик!», «Я заметила, что вы со временем стали только моложе», - пишут пользователи сети.

Напомним, что стилист Пугачевой набросился на похудевшую Степаненко: «Шапокляк крашеная».

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