Российский комик Евгений Петросян дождался наследника от своей молодой жены Татьяны Брухуновой
Как передает Politeka.net, счастливый отец опубликовал фото с младенцем в своем микроблоге в Инстаграм.
Седовласый юморист поднял смеющегося малыша высоко над головой: мимимишность кадра зашкаливает.
"А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян!"
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"Обалдеть, как на Таню похож!", - пишут в комментариях.