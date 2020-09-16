Российский комик Евгений Петросян дождался наследника от своей молодой жены Татьяны Брухуновой

Как передает Politeka.net, счастливый отец опубликовал фото с младенцем в своем микроблоге в Инстаграм. 

Седовласый юморист поднял смеющегося малыша высоко над головой: мимимишность кадра зашкаливает.

"А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян!"

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"Обалдеть, как на Таню похож!", - пишут в комментариях.