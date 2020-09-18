Российский юморист Евгений Петросян с молодой супругой, своей помощницей, Татьяной Брухуновой полгода скрывали рождение сына

Только на свое 75-летие, 16 сентября, Петросян решился рассказать правду, показав малыша Вагана в своем микроблое в Инстаграм.

Соответствующий пост сделала у себя на страничке и 31-летняя Брухунова, поведавшая о том, как стала мамой.

"Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я - мама!", - поделилась девушка.

Правда, многие пользователи почему-то не верят в искренность жены юмориста.

«Я считаю, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине, а не афишировать это положение», -парировала Татьяна.

Кроме того, Брухунову обвинили в меркантильности: мол, она родила только для того, чтобы получить многомиллионное состояние артиста.

«Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?! — возмущенно заявила она. - Мне надоели кривотолки вокруг моей семьи и конкретной ситуации. Никаких деталей личной жизни нет и не будет в моих постах».

Также многие предположили, что пара на самом деле воспользовалась услугами суррогатной матери.

"А вы не нанимали суррогатную маму? 🤐Вроде, у вас всегда активная светская жизнь была... Спасибо, что делитесь ❤️" - "Вопрос, конечно, чудовищно бестактный. Вы правда считаете нормой спрашивать такое? Это же «ни в какие ворота не лезет». Но отвечу Вам, чтобы воспользоваться суррогатным материнством нужно иметь диагноз врачебной комиссии, которая постановит, что данный диагноз не позволяет пройти беременность и роды. Мне 31 год у меня нет проблем со здоровьем".

Напомним, что Евгений Петросян стал отцом во второй раз, тайные подробности слили в сеть: "Уехали из России и...".

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