Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, ледь не впустила бюст з купальника 

Зірка регулярно демонструє принади в різних відвертих нарядах у своєму Instagram, пише Politeka.net. Власне, саме завдяки своїм апетитним формам красуня стала дуже відомою у всьому світі. 

Шанувальники створюють фан-сторінки, на яких публікують одні з найспекотніших фото соковитої красуні. Так, в одній з таких груп з'явився архівний знімок Насті, де вона позує на сходах. 

Зірка відкинула голову назад і злегка вигнулася, хвалячись своїми вигинами і пишними формами. 

Великий бюст ледь не вивалювався з купальника через пікантний виріз внизу. Груди спокусливо стирчали, і, здавалося, зараз виставиться найінтимніше. 

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Завершили образ стильні прикраси. 

За чотири години пост зібрав майже 4000 лайків і багато коментарів, в основному, у вигляді смайликів. Користувачі мережі написали багато приємних слів у бік знаменитості. 

"Прекрасна Анастасія", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала в крихітній мереживній білизні, яка навряд чи щось прикривала. 

Красуня демонструвала вражаючі види в майже невидимих бікіні. Тонкі лямки впивалися в шкіру вище стегон. А маленький ліфчик підстрибнув на великих грудях. 

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко постала в сміливому купальнику з білим візерунком на грудях. 

Ззаду купальник натягнувся на тілі, скріпившись на спині на товстій застібці. Пружні сідниці привертали увагу не тільки своїми обсягами, але якимось блиском і гладкістю. 

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів