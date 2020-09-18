Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, едва не выронила бюст из купальника

Звезда регулярно демонстрирует прелести в различных откровенных нарядах в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Собственно, именно благодаря своим аппетитным формам красотка стала очень известной во всем мире.

Поклонники создают фан-странички, на которых публикуют одни из самых жарких фото сочной красотки. Так, в одной из таких групп появился архивный снимок Насти, где она позирует на лестнице.

Звезда откинула голову назад и слегка выгнулась, хвастаясь своими изгибами и пышными формами.

Большой бюст едва не вываливался из купальника из-за пикантного выреза внизу. Грудь соблазнительно торчала, и, казалось, сейчас выставится самое интимное.

Завершили образ стильные украшения.

За четыре часа пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев, в основном, в виде смайликов. Пользователи сети написали много приятных слов в сторону знаменитости.

"Прекрасная Анастасия", - написал один из поклонников.

Напомним, Анастасия Квитко позировала в крохотном кружевном белье, которое едва ли что-то прикрывало.

Красотка демонстрировала впечатляющие виды в почти невидимых бикини. Тонкие лямки впивались в кожу выше бедер. А маленький лифчик подпрыгнул на большой груди.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко предстала в смелом купальнике с белым узором на груди.

Сзади купальник натянулся на теле, скрепившись на спине на толстой застежке. Упругие ягодицы привлекали внимание не только своими объемами, но каким-то блеском и гладкостью.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов