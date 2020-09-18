Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, едва не выронила бюст из купальника
Звезда регулярно демонстрирует прелести в различных откровенных нарядах в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Собственно, именно благодаря своим аппетитным формам красотка стала очень известной во всем мире.
Поклонники создают фан-странички, на которых публикуют одни из самых жарких фото сочной красотки. Так, в одной из таких групп появился архивный снимок Насти, где она позирует на лестнице.
Звезда откинула голову назад и слегка выгнулась, хвастаясь своими изгибами и пышными формами.
Большой бюст едва не вываливался из купальника из-за пикантного выреза внизу. Грудь соблазнительно торчала, и, казалось, сейчас выставится самое интимное.
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Завершили образ стильные украшения.
За четыре часа пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев, в основном, в виде смайликов. Пользователи сети написали много приятных слов в сторону знаменитости.
"Прекрасная Анастасия", - написал один из поклонников.
Напомним, Анастасия Квитко позировала в крохотном кружевном белье, которое едва ли что-то прикрывало.
Красотка демонстрировала впечатляющие виды в почти невидимых бикини. Тонкие лямки впивались в кожу выше бедер. А маленький лифчик подпрыгнул на большой груди.
Ранее мы писали, что Анастасия Квитко предстала в смелом купальнике с белым узором на груди.
Сзади купальник натянулся на теле, скрепившись на спине на толстой застежке. Упругие ягодицы привлекали внимание не только своими объемами, но каким-то блеском и гладкостью.
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов