Зміни щодо порядку нарахування субсидії мають набути чинності вже 1 жовтня 2020 року

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на матеріал видання Страна.

Зокрема, Мінсоцполітики запропонувало внести низку правок до постанови Уряду про субсидії на комуналку, купівлю скрапленого газу та твердого побутового палива.

Так, стосовно повернення "зайвих" субсидій, то в проекті прописана наступна схема: якщо Мінсоцполітики виявить, що комусь нарахована занадто велика компенсація, його внесуть до "чорного списку", який передадуть в Ощадбанк. Той, у свою чергу, заблокує операції по карті і поверне переплату на казначейський рахунок Мінсоцполітики.

У списку "технічних" поправок експерти виявили важливе нововведення.

"Встановити, що пільги на житлові субсидії та оплату послуг з постачання природного газу надають виходячи з ціни на газ, встановленої для споживача, але не більше від ціни постачальника останньої надії", – сказано в проекті. Тобто, українцям в субсидії порахують газ не дорожче, ніж у постачальника останньої надії.

Постачальником останньої надії в Україні є Нафтогаз, який виставив на вересень тариф 4,69 гривень за кубометр. Ця ціна - мінімальна на сьогоднішній день в Україні, однак тарифів на жовтень поки що немає, тому навряд чи співвідношення цін між постачальником останньої надії і комерційними продавцями газу якимось чином зміниться.

На практиці це означає, що українцям порахують субсидію за вартістю газу постачальника останньої надії, проте в реальності вони отримають зовсім інший газ і за іншою ціною. А різницю - доплатять зі своєї кишені.

Особливо відчутно такі переплати вдарять по мешканцях приватних будинків, в яких є газові котли. Якщо рахувати за нинішніми розцінками, за 500 кубів кубів газу житель Київщини заплатить 2750 гривень (за тарифом "Київоблгазу"). Однак, субсидію йому дадуть з розрахунку 4,12 гривень за кубометр. Весь спожитий газ органи соцзахисту оцінять в 2060 гривень. Різницю в 690 гривень споживачеві доведеться покривати зі своєї кишені.

По газу для кухонних плит суми доплат менше. За нормами, що враховуються в субсидії, передбачено 3,3 куба газу на людину в місяць. На сім'ю з трьох осіб-близько 10 кубометрів. Згідно з новою формулою, субсидія на газ складе 412 Гривень, в реальності доведеться заплатити від 470 до 700 гривень (залежно від Постачальника). Тобто, переплата вийде в розмір 58-288 гривень за кожен місяць.

Нагадаємо, згідно з тарифам Нафтогазу на вересень, ціна природного газу за тарифом "Місячний" з 01.09.20 до 30.09.20 становить 4,69537 грн за кубометр.

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