Зарплати українців зростуть, з'явилася важлива Заява: "З'являються Додаткові..."
У 2021 році в бюджеті України з'являться нові можливості для підвищення пенсій українцям.
Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив радник Президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.
"Буде краще, тому що економіка починає відновлення. Прогноз Кабміну (4,5% зростання) повністю збігається з прогнозом Нацбанку і провідних рейтингових агентств, міжнародних інвестиційних компаній і корпорацій, МВФ", – пообіцяв чиновник.
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За словами Устенка, у зв'язку з прогнозованим зростанням ВВП і з'являться додаткові можливості для держбюджету стосовно зростання соцвиплат.
Долар спіткнеться, гривня готує підступний удар: що буде з курсом валют
Курс валют в Україні 18 вересня різко змінить картину, гривні набридне натиск долара і євро.
Так, Долар почне торги з невеликого падіння. Стодоларова валюта втратить 68 копійок. До середини минулого дня він впав на 1,5 гривні, але під кінець дня почав знову набирати.
Євро ж неабияк обвалиться. Торги на міжбанку відкриються з -21,33 гривні за сто євро.
Курс валют в Україні 18 вересня буде виглядати наступним чином:
100 доларів – 2811,27 грн;
100 євро - 3317,44 грн.
Лукашенко після зустрічі з Путіним зважився на удар по Україні, з'явилася Заява: "половину армії поставити…»
Президент Білорусі Олександр Лукашенко після особистої зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним оголосив про посилення кордону з Україною і спантеличив словами про війну.
Гучну заяву політик, в країні якого з моменту президентських виборів минулого місяця не вщухають масштабні протести, зробив увечері 17 вересня на жіночому форумі "за Білорусь».
Лукашенко продовжує наполягати на тому, що мітинги в Білорусі нібито викликані впливом ззовні. На тлі цих заяв він прийняв рішення про посилення кордону з Україною.
«Ми розуміємо, що в їхньому арсеналі залишилося зовсім небагато прийомів, перш ніж розв'язати гарячу війну. Тому ми змушені відвести війська з вулиць, як я вже говорив, половину армії поставити під рушницю, і закрити державний кордон із Заходом. Насамперед з Литвою та Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашою братньою Україною", - заявив президент Білорусі.
Україна ризикує залишитися без безвізу і 1,5 млрд євро, з'явилася Заява ЄС: "уряд ставить під загрозу…»
Україна ризикує позбутися безвізу з Євросоюзом через дії влади.
Про це заявила у своєму Твіттер євродепутат і член комітету у закордонних справах Віола фон Крамон.
Вона підкреслила, що під загрозою опинилася не тільки угода про безвізовий режим, але також і майбутній транш у розмірі 1,5 мільярда євро. Причиною ситуації, що склалася фон Крамон назвала спроби української влади поставити "свого" голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
За словами євродепутата, проблема в тому, що зараз керівництво країни просуває на цю посаду кандидатів, яким явно не вистачає не тільки відповідного досвіду, а й сумлінності.
"Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 млрд євро», - написала фон Крамон.
Нагадавши, як отримати біометричний закордонний паспорт в Україні: ціна і особливості процесу.
Як повідомляла Politeka, посилення карантину в Україні може поставити хрест на безвізі.
Також Politeka писала, що для українців вводять обмеження через Білорусь: що зміниться з 1 вересня.