Зарплаты украинцев возрастут, появилось важное заявление: "Появляются дополнительные..."

В 2021 году в бюджете Украины появятся новые возможности для повышения пенсий украинцам.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил советник gрезидента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Будет лучше, потому что экономика начинает восстановление. Прогноз Кабмина (4,5% роста) полностью совпадает с прогнозом Нацбанка и ведущих рейтинговых агентств, международных инвестиционных компаний и корпораций, МВФ", – пообещал чиновник.

По словам Устенко, в связи с прогнозируемым ростом ВВП и появятся дополнительные возможности для госбюджета касаемо роста соцвыплат.

Доллар споткнется, гривна готовит коварный удар: что будет с курсом валют

Курс валют в Украине 18 сентября резко изменит картину, гривне надоест натиск доллара и евро.

Так, доллар начнет торги с небольшого падения. Стодолларовая валюта потеряет 68 копеек. К средине прошлого дня он упал на 1,5 гривны, но под конец дня начал вновь набирать.

Евро же изрядно обвалится. Торги на межбанке откроются с -21,33 гривны за сто евро.

Курс валют в Украине 18 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2811,27 грн;

100 евро – 3317,44 грн.

Лукашенко после встречи с Путиным решился на удар по Украине, появилось заявление: «Половину армии поставить…»

Президент Беларуси Александр Лукашенко после личной встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным объявил об усилении границы с Украиной и озадачил словами о войне.

Громкое заявление политик, в стране которого с момента президентских выборов в прошлом месяце не стихают масштабные протесты, сделал вечером 17 сентября на женском форуме "За Беларусь».

Лукашенко продолжает настаивать на том, что митинги в Беларуси якобы вызваны влиянием извне. На фоне этих заявлений он принял решение об усилении границы с Украиной.

«Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, половину армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с Западом. Прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», - заявил президент Беларуси.

Украина рискует остаться без безвиза и 1,5 млрд евро, появилось заявление ЕС: «Правительство ставит под угрозу…»

Украина рискует лишиться безвиза с Евросоюзом из-за действий властей.

Об этом заявила в своем Твиттер евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон.

Она подчеркнула, что под угрозой оказалось не только соглашение о безвизовом режиме, но также и будущий транш в размере 1,5 миллиарда евро. Причиной сложившейся ситуации фон Крамон назвала попытки украинских властей поставить «своего» главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По словам евродепутата, проблема в том, что сейчас руководство страны продвигает на эту должность кандидатов, которым явно не хватает не только соответствующего опыта, но и добросовестности.

«Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш помощи в размере 1,5 млрд евро», - написала фон Крамон.

Напомним, как получить биометрический заграничный паспорт в Украине: цена и особенности процесса.

Как сообщала Politeka, усиление карантина в Украине может поставить крест на безвизе.

Также Politeka писала, что для украинцев вводят ограничения из-за Беларуси: что изменится с 1 сентября.