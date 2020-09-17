У п'ятницю погода в Україні почне змінюватися, причому не в кращу сторону
Про те, яких сюрпризів варто чекати від природи, розповіла у себе в Фейсбук синоптик Наталка Діденко.
Вона розповіла, що вже вночі в Україну прийдуть перші заморозки. Так, у західних областях температура опуститься до 0-3 градусів. У ніч на 19 вересня такі температури будуть можливі вже в більшості областей країни за винятком Півдня.
18 вересня в Україну прийде сильний Північно-Західний і Північний вітер, до штормових поривів.
"Ще раз хочу звернути вашу увагу на сильний вітер! Сьогодні-завтра пориви вітру досягатимуть штормових значень. Тому не кидайте автомобіль свій абиде сто разів придивіться до місця, де ви збираєтеся паркуватися. Особливо небезпечні старі високі гіллясті дерева", - попередила синоптик.
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Діденко також повідомила, що 18 вересня з України піде фронт, який раніше приніс в деякі області дощі. Після цього в країні знову запанує суха погода. Локальні дощі можливі тільки в Сумській та Харківській областях.
Очікується, що в п'ятницю температура повітря різко кинеться вниз. Так, в середньому термометри покажуть від +12 до +17 градусів, а на півдні – від +15 до + 20.
У Києві погода буде сухою, але з сильним північно-західним вітром. Похолодання також не обійде столицю стороною. Стовпчики термометрів опустяться до + 14 градусів.
"Хто реагує чутливо на зміну погоди-залягайте на один день на затишне "дно")) протягом суботи-неділі спека не відновиться, але все ж трохи потеплішає", - підсумувала синоптик.
Нагадавши, заморозки раптово вдарять по Києву, з'явився прогноз: "буде різке похолодання...".
Як повідомляла Politeka, погода приготувала нове випробування для українців, точний прогноз.
Також Politeka писала, що заморозки вдарять по Україні, атмосферний фронт нікого не пошкодує.