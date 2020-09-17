Верховна Рада хоче заборонити грошові компенсації для українських батьків замість пакетів малюка

Це передбачено законопроектом №3006а, за прийняття якого за основу проголосували 316 депутатів.

Документом пропонується віднести на законодавчому рівні до видів державної допомоги сім'ям з дітьми видачу одноразової натуральної допомоги "пакет малюка".

"Пологовому відділенні, перинатальному центрі, Неонатальному центрі тощо) незалежно від форми власності та підпорядкування, працівником закладу охорони здоров'я, уповноваженим на це адміністрацією відповідного закладу.

У разі відсутності в закладі охорони здоров'я "пакет малюка" його видача проводиться місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем проживання або перебування одержувача на підставі його особистої письмової заяви.

"Пакет малюка" надається в термін, що не перевищує 30 календарних днів з дня народження дитини.

Розмір вартості та комплектація "пакету малюка" затверджується Міністерством соціальної політики.

Нагадаємо, що з 1 вересня замість "пакунків малюка" при народженні дитини українцям виплачували грошову компенсацію рівну вартості Бебі-боксів - 5 тисяч гривень.

"Тепер у батьків є право вибирати, що для їх малюка необхідно: Чи потрібен їм одяг, якщо у них вже є діти, особливо діти, які мають маленьку різницю у віці, або якщо у дитини алергія і йому не підходять засоби, передбачені в натуральній формі пакету", – повідомляли в Міністерстві соціальної політики України.

Але, як бачимо, це право нардепи вирішили в українців відняти.

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