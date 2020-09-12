Стало известно, как украинцы могут получить денежную компенсацию после изменения программы по выдаче "бэби-боксов"

Об этом информирует ТСН.

Как известно, программа Минсоцполитики была изменена и теперь молодые родители вместо "пакета малыша" будут получать денежную компенсацию в 5 тысяч.

Деньги пока еще не начали перечислять, но в профильном министерстве обещают запустить механизм начисления выплат в скором времени.

Чтобы получить денежную компенсацию, молодым родителям нужно сделать следующее:

оформить в банке спецкарту для выплат от Минсоцполитики;

собрать пакет документов и принести их в местное УСЗН, написав соответствующее заявление;

после этого в УСЗН оформить монетизацию "бэби-бокса".

Когда деньги поступят на специальную карту, молодые родители смогут их потратить на детские товары в определенных магазинах, а полный их перечень уже появился на портале Министерства соцполитики.

В некоторых регионах родителям еще выдают "бэби-боксы", стоимость содержимого которых составляет 3800 гривен. Но в Кабмине отметили, что в скором времени эта программа перестанет работать, а выплаты украинцы будут получать до конца 2021 года.

Ранее мы рассказывали, что проблемы с выдачей бэби-боксов начались еще весной 2020 года.

В Минсоцполитики сообщали, что те, кто не получил "пакет малыша", смогут подать заявление на протяжении 60 дней после рождения ребенка, но из-за карантина образовались большие очереди.

Без обещанных беби-боксов остались в Запорожской, Тернопольской, Закарпатской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Куда печальнее ситуация в Донецкой области. Своего беби-бокса не дождались свыше 14 тысяч женщин и их младенцев, ведь там проект пока так и не стартовал – с 2018 года.

Напомним, чиновники оставят харьковских мам без бейби-боксов: чего ждать взамен

Как сообщала Politeka, сколько будет стоить «пакет малыша»: украинцам назвали сумму.

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