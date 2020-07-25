В скором времени увеличится денежная помощь малоимущим украинцам, однако не всем

Речь идет о малообеспеченных семьях с детьми.

Так, постановление об увеличении размера материальной помощи уже принял Кабинет министров. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, будет увеличен уровень обеспечения для детей – не 115% прожиточного минимума, как раньше, а 130% на каждого ребенка.

«На 20% будет увеличена помощь малообеспеченным семьям, где есть хотя бы двое детей. Чем больше детей - тем больше помощь", - рассказала глава соцполитики.

В тоже время Лазебная уточнила, что перед тем как получить выплату семью проверят на наличие неработающих работоспособных лиц.

Напомним, сейчас размер соцпомощи от государства малообеспеченным семьям со всеми повышениями (10% - 20%) и надбавками (250 -500 грн) на ребенка составлял в среднем 115% от размера прожиточного минимума на ребенка, то во втором полугодии размер такой помощи составит 130% от размера прожиточного минимума на ребенка

до 6 лет - 2 416 гривен

от 6 до 18 лет - 3 013 гривен.

Марина Лазебная н добавила, что сейчас отменили норму, которая ограничивала максимальный размер пособия (75% уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи). С 1 июля максимальный размер государственной социальной помощи уже не может превышать прожиточный минимум для семьи.

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