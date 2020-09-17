35-річна українська співачка і модель Даша Астаф'єва зізналася, який чоловік здатний підкорити її серце

Про це вона розповіла в інтерв'ю PolitekaLife. За словами співачки, у кожного чоловіка повинен бути свій підхід.

"Щоб не прогадати, я бажаю всім чоловікам залишатися джентльменом, або вчитися бути джентльменом. Це зацінить, кожна поважаюча себе і гідна дама. От завжди. Перше, що кидається в очі – те, як вихований чоловік. Скільки б грошей у тебе не було, який би ти класний і успішний не був (хоча звичайно все одно це взаємопов'язано). Якщо ти бидло, якщо ти невихований і неосвічений, ніякі гроші, зв'язки і становище в суспільстві тебе не врятують", - зауважила красуня.

За її словами, багато що залежить і від жінки.

«Я вважаю, що те, як себе подає жінка, те, що вона дозволяє собі поруч з чоловіком і по життю, це диктує її майбутнє і майбутнє нашого покоління. Якщо ти себе ведеш, як дно якесь, ти дозволяєш, щоб з тобою так само поводилися», - підкреслила Астаф'єва.

Вона додала, що незважаючи на скандальний образ, завжди намагається все робити по совісті.

"Є люди, які можуть сказати про мене погано, але завжди намагаюся чинити справедливо", - резюмувала артистка.

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