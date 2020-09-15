Відома українська співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва захопила новим образом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала кадр з нового кліпу на пісню «Біла сорочка». Артистка опублікувала своє обличчя крупним планом. Особливу увагу шанувальників привернув той факт, що дівчина повністю змінила зачіску і колір волосся. На фото Даша була не схожа сама на себе. Вона стала дуже ніжною і жіночною, а від колишньої зухвалої спокусливості її образу не залишилося і сліду.

"Дякую всім", - підписала знімок Даша, сказавши спасибі всім шанувальникам, які оцінили її нову пісню.

Нагадаємо, що 35-річна Даша Астаф'єва довгий час співала в жіночій групі NikitA, яка і зробила її відомою. Паралельно з музичною кар'єрою Даша активно знімалася для чоловічих журналів і навіть потрапила на обкладинку Playboy, вигравши титул «Дівчина місяця». Протягом своєї кар'єри Астаф'єва постійно з'являлася в сміливих фотосесіях і зухвалих образах. Однак після того, як пішла з групи вона поступово намагається змінити образ.

У новому кліпі Астаф'єва постала абсолютно новою дівчиною. Шанувальники звернули увагу, що навіть сама пісня незвична для співачки.

"Русалка», «Супер», "класний кадр", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що пишногруда Астаф'єва переборщила з розміром декольте, мало не засвітивши зайве:"Ммм, яка ти".

Як повідомляла Politeka, ефектна Астаф'єва в шкіряному корсеті засвітила зайве:"Булочка випала".

Також Politeka писала, що повністю роздягнена Астаф'єва захопила засмагою: "Даша, караул!".