Верховна Рада України проголосувала за законопроект, що передбачає зростання штрафів для українців

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Кабміну України.

У новому законопроекті йдеться про посилення відповідальності за порушення правил габаритно-вагового контролю.

Депутати хочуть, щоб водіїв фур штрафували за будь-яке перевищення габаритно-вагових норм, на сьогоднішній день зараховується лише перевага від 5% і вище.

Нові санкції передбачають штраф вантажовідправників за направильні дані в накладних у розмірі 31000 грн. Для власників транспортних засобів штраф буде нараховуватися відсотком перевищення ваги вантажу від норми.

Так, якщо перевантаження перевищить норму на 2%, то штраф складе 1700 грн, до 5% – 5100 грн, до 30% - 34000 гривень, більше 30% – штраф складе 51000 грн.

За відмову проходити габаритно-ваговий контроль передбачений штраф у розмірі 51000 грн. Так само водіїв хочуть штрафувати за відмову зупинити транспортний засіб для перевірки. Мінімальний розмір штрафу в даному випадку - 3400 грн, максимальний – 51 000 грн.

Нагадаємо, у вересні минулого року в Україні набув чинності закон про збільшення штрафів за перевантажені фури. Згідно з документом, якщо вага вантажу перевищить 5-10%, – передбачений штраф у розмірі 8,5 тис.грн, 10-20% – 17 тис. грн, більше 20% - 34 тис. грн. Ще раніше в Україні за таке порушення виписували штрафи в розмірі 510-680 грн.

Politeka повідомляла, що банкам і кредитним спілкам частково заборонили стягувати з позичальників штрафи за прострочення платежів. Так, стало відомо, що ВРУ своїм рішенням заборонила банкам і кредитним спілкам стягувати з позичальників штрафи за прострочення платежів за споживчими кредитами в розмірі, що перевищує суму кредиту.

Відповідно до законопроекту №1109, прийнятого депутатами у вівторок, 15 Вересня, дія документа поширюється на кредити, які не перевищують мінімальної зарплати українців(на сьогоднішній день – 5000 гривень) з терміном оплати не менше місяця. Особливо вказується, що заборонено одночасне застосування штрафу та пені за порушення позичальником зобов'язання за кредитним договором.

Нагадавши, українцям підготували новий сюрприз, кому доведеться дістати гаманці: "Штраф до 100 тисяч гривень".

Як повідомляла Politeka, українців змусять повернути гроші-соцдопомога, в Кабміні прийняли жорстке рішення.

Також Politeka писала, що українцям ошелешили новими штрафами: кому і за що доведеться викласти круглу суму.