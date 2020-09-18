Новина про народження у 75-річного Євгена Петросяна сина потрясла мережу, але комік не єдиний, хто зважився продовжити рід в такому поважному віці

Politeka.net згадувала, хто із зарубіжних і вітчизняних зірок ставав батьком після 60 років.

Сина Вагана Євгену Петросяну народила його молода дружина Тетяна, яка є його помічницею. Пара довго приховувала народження малюка і свої стосунки.

Ще один російський актор Олег Табаков став батьком в 71 рік. Молода дружина Марина Зудіна подарувала чоловікові доньку.

Засновник "Єралаш" Борис Грачевський теж став щасливим батьком на старості років. У 63 роки у нього народилася дочка.

Відомий російський актор Іван Краско, якого багато хто знає після скандального одруження на студентці, яка була молодшою за нього на 60 років, до роману з Наталією був одружений на художниці по костюмах, яка народила йому двох синів. Обидва хлопчики народилися, коли Краско було за 70 років. До речі, з останньою дружиною він розлучився, тому що вона не хотіла від нього дітей. На той момент акторові було майже 90 років.

У 61 рік батьком став голлівудський актор Аль Пачіно.

Батько Максима Віторгана, відомий актор Еммануїл Віторган став батьком в 79 років. Його дружина теж була немолода. Вона не побоялася народити в 56 років.

А ось "міцний горішок" Брюс Вілліс став татом майже в 60 років. Всього у Брюса п'ять дочок.

Нагадаємо, що 75-річний Петросян з новонародженим сином викликав бурю емоцій: "очманіти, як на Таню схожий!".

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