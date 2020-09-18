Новость о рождении у 75-летнего Евгения Петросяна сына потрясла сеть, но комик не единственный, кто решился продолжить род в столь почтенном возрасте

Politeka.net вспоминала, кто из зарубежных и отечественных звезд ставал отцом после 60 лет.

Сына Вагана Евгению Петросяну родила его молодая жена Татьяна, которая является его помощницей. Пара долго скрывала рождение малыша и свои отношения.

Еще один российский актер Олег Табаков стал отцом в 71 год. Молодая жена Марина Зудина подарила мужчине дочку.

Основатель «Ералаш» Борис Грачевский тоже стал счастливым отцом на старости лет. В 63 года у него родилась дочка.

Известный российский актер Иван Краско, которого многие знают после скандальной женитьбы на студентке, которая была младше его на 60 лет, до романа с Натальей был женат на художнике по костюмам, которая родила ему двоих сыновей. Оба мальчика родились, когда Краско было за 70 лет. Кстати, с последней супругой он расстался, потому что она не хотела от него детей. На тот момент актеру было почти 90 лет.

В 61 год отцом стал голливудский актер Аль Пачино.

Отец Максима Виторгана, известный актер Эммануил Виторган стал отцом в 79 лет. Его супруга тоже была немолода. Она не побоялась родить в 56 лет.

А вот «крепкий орешек» Брюс Уиллис стал папой почти в 60 лет. Всего у Брюса пять дочерей.

Напомним, что 75-летний Петросян с новорожденным сыном вызвал бурю эмоций: "Обалдеть, как на Таню похож!".

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