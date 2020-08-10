Дочка голлівудської зірки Демі Мур вразила новою витівкою

26-річна дочка акторів Демі Мур і Брюса Вілліса, Таллула Вілліс, опублікувала спекотне фото в своєму Instagram, пише Politeka.net.

На знімку красуня постала в короткій сорочці і трусиках. Модель позувала на вулиці розчахнувши одяг, під яким не було білизни. Оголені груди ледь не виставилися. Хоча і так знімок вийшов досить пікантним.

У пості Таллула уточнила, що фото зробив її хлопець.

"Тільки бойфренд міг би змусити свою дівчину виглядати такою сенсаційною", - підписала знімок дочка знаменитостей.

Фото тут же розлетілося по мережі, а в одній з груп дівчину навіть порівняли з матір'ю, коли остання була зовсім молода.

"На цій фотографії Таллула Вілліс дуже схожа на свою маму, згоден? 👇 🏻 ",- підписали автори поста.

За чотири години публікація зібрала майже 800 лайків.

"Ні, вона завжди була схожа на тата 😘", " схожа!", "Могла б труси красивіше одягнути", "Ні, не схожі", " на Марув схожа😄 ж", " взагалі не схожа, а трусики чиї? Бабусі? Не естетично вийшло", " а труси від пробабки у спадок залишилися?))) ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, 56-річна Демі Мур розповіла про інцидент, який стався з нею і артистом Ештоном Кутчером у 2009 році. Пара зустрічалася довгий час.

В зазначеному році актор опублікував скандальну фотографію, на якій п'яна актриса стояла в нижній білизні, нахилившись над унітазом.

"Він вважав це просто нешкідливим жартом. Насправді мені було дуже соромно", - згадала Мур.

Нагадавши, "у трусах над унітазом": у Мережу злили компромат на Демі Мур

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