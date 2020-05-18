Колишня дружина російського гумориста Євгена Петросяна Олена Степаненко показала, як вона одягалася в молодості

У себе в Instagram 67-річна Степаненко опублікувала архівне фото поруч зі свіжим знімком, передає Politeka.net. На свіжому кадрі артистка стоїть у довгій зеленій сукні з ременем на талії. Після схуднення зірка виглядає чудово. Старий знімок Степаненко вибрала дуже відвертий. На ньому вона стоїть у схожому платті. Але під сукню молода зірка не одягла нижню білизну. В результаті, її груди були видні через тонку тканину.

Варто відзначити, що це досить сміливо для тих часів. Навіть Алла Пугачова, відома своїм образом сміливої і розкутої жінки, не дозволяла собі таких відвертих нарядів.

«Помітила, що з часом, незважаючи на зміну моди, я залишаюся вірна собі. Мені дуже подобаються довгі спідниці і сукні», - зазначила зірка.

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«Було зухвало в радянський час - вийти без бюстгальтера під сукню», «Яка ви красива, Олена Григорівна», «Боже мій, час не владний над вами», «В свої роки виглядаєте надзвичайно», «У Вас дуже гарний смак!», «Прекрасний вибір образу, а людям з фантазією залишається додумувати», «Я в молодості теж не носила бюстик!», «Я помітила, що ви з часом стали тільки молодше», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що стиліст Пугачової накинувся на схудлу Степаненко: «Шапокляк фарбована».

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