Закривати школи, дитячі садки, а також зупиняти транспорт у червоній зоні карантину будуть тепер по-іншому

Про це заявив глава МОЗ України Максим Степанов в ефірі Сніданку з 1+1, передавати Politeka.

За словами чиновника, ці питання відтепер вирішуватимуть Державна та регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

Також міністр торкнувся теми роботи в різних карантинних зонах України шкіл і дитячих садків.

"У зеленій, жовтій і помаранчевій зонах карантину школи закриються, якщо 50 відсотків КЛАСІВ (груп у дитсадках – Ред.) у конкретній школі пішли на самоізоляцію, то закривається весь навчальний заклад", – пояснив Максим Степанов.

Також спільним рішенням державної та регіональної комісій тепер регулюватиметься і робота транспорту.

Степанов запевнив, що нові правила зонування не збільшать і не зменшать кількість регіонів в зонах, так як не змінилися самі критерії поділу.

"Якщо в регіоні заповненість більше 75 відсотків п'ять днів поспіль, то він переходить до помаранчевого рівня, це стосуватиметься всієї області. Змінили також критерій за кількістю нових хворих. Зараз це відбуватиметься на рівні міста чи районів. Якщо рівень захворюваності коронавірусом у п'ять разів перевищує середній по Україні протягом 14 днів, то населений пункт переходить до Червоної зони", – додав Максим Степанов.

Politeka писала, що уряд змінив умови поділу регіонів України на карантинні зони.

Так, прийнято рішення підключити регіони до прийняття рішення стосовно "червоних" зон, відтепер таке рішення буде прийматися спільно державною та регіональною комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Це відбуватиметься у разі завантаженості понад 75% ліжок у медзакладах протягом 5 днів поспіль або перевищення середнього рівня захворюваності випадків на 100 тисяч населення за 14 днів більше, ніж у 5 разів.

Щодо "помаранчевої зони", то на вході проведення заходу або в заклад повинні бути обов'язково встановлені інформаційні матеріали про площу і максимально можливу кількість відвідувачів. Крім того, виключена норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненості 50% сидячих місць. Найвищий рівень обмеження, за словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, буде вводитися, якщо захворюваність в регіоні перевищить середній по країні більш ніж в 5 разів.

Нагадаємо, що школярам оголосили про додаткові канікули, заяву голови МОЗ.

Як повідомляла Politeka, Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.

Також Politeka писала, що карантин в Україні знову продовжать, Шмигаль озвучив плани Кабміну.