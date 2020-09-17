Закрывать школы, детские сады, а также останавливать транспорт в красной зоне карантина будут теперь по-другому

Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов в эфире Сніданку з 1+1, передает Politeka.

По словам чиновника, эти вопросы отныне будут решать государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

"В зеленой, желтой и оранжевой зонах карантина, если 50 процентов классов. В конкретной школе, если пошли на самоизоляцию, то закрывается все учебное заведение", – объяснил Максим Степанов.

Также общим решением государственной и региональной комиссий теперь будет регулироваться и работа транспорта.

Степанов заверил, что новые правила зонирования не увеличат и не уменьшат количество регионов в зонах, так как не изменились сами критерии разделения.

"Если в регионе заполненность более 75 процентов пять дней подряд, то он переходит к оранжевому уровню, это будет касаться всей области. Изменили также критерий по количеству новых больных. Сейчас это будет происходить на уровне города или районов. Если уровень заболеваемости коронавирусом в пять раз превышает средний по Украине в течение 14 дней, то населенный пункт переходит к красной зоне", – добавил Максим Степанов.

Politeka писала, что правительство изменило условия разделения регионов Украины на карантинные зоны.

Так, принято решение подключить регионы к принятию решения касаемо "красных" зон, отныне такое решение будет приниматься совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Это будет происходить в случае загруженности более 75% коек в медучреждениях в течение 5 дней подряд или превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней более, чем в 5 раз.

Относительно "оранжевой зоны", то на входе проведения мероприятия или в заведение должны быть обязательно установлены информационные материалы о площади и максимально возможном количестве посетителей. Кроме того, исключена норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест. Наивысший уровень ограничения, по словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, будет вводиться, если заболеваемость в регионе превысит средний по стране более чем в 5 раз.

Напомним, что школьникам объявили о дополнительных каникулах, заявление главы МОЗ.

Как сообщала Politeka, Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.

Также Politeka писала, что карантин в Украине снова продлят, Шмыгаль озвучил планы Кабмина.