З 14 по 18 вересня поблизу лінії розмежування на Луганщині та Донеччині працюватимуть пересувні мобільні підрозділи "Ощадбанку" у Луганській та Донецькій областях

Про це інформує Politeka, посилаючись на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"З метою розширення території банківського обслуговування населення та забезпечення своєчасного виконання соцвиплат і допомог біля лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях, Ощадбанк здійснюються заходи щодо функціонування пересувних мобільних підрозділів банку на базі автомобіля КрАЗ", – йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що на цьому тижні мобільні підрозділи банку працюватиме 5 днів як у Луганській, так і в Донецькій області.

Також з'явився графік роботи цих підрозділів:

Politeka повідомляла, що термін дії банківських карт внутрішньо переміщених осіб, який закінчився під час карантину, продовжено до 1 жовтня 2020 року. У зв'язку з цим нововведенням, у людей виникло багато питань, на які і відповіла прес-служба фінустанови.

Так, розраховуватися карткою, термін дії якої продовжили на час карантину, можна так само, як і раніше. Немає ніяких обмежень при оплаті карткою в магазинах за допомогою магнітної стрічки або чіпа. Також залишилася можливість розплачуватися за допомогою сервісів Apple Pay або GPay безконтактно або в Інтернеті, якщо раніше карта була додана у відповідний додаток.

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