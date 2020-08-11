Украинцам рассказали о том, что нужно будет сделать для перерасчета пенсии

Новые правила коснутся пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Как рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова, пенсии для жителей ОРДЛО, имеющих справку внутреннего перемещения лиц (ВПЛ), начисляются так же, как и для остальных украинцев.

Так, для оформления пенсии переселенцам, проживающим на оккупированных территориях необходимы: паспорт, ИНН и справка внутренне перемещенного лица.

При этом Шарунова обратила внимание на важный нюанс.

«Если ни разу человек не получал пенсию на подконтрольной Украине территории, нужно обязательно открыть расчетный счет в "Ощадбанке", пройти идентификацию, и получать пенсию», - отметила представитель ПФУ.

Она также рассказала, что пенсионеров из ОРДЛО также ждет автоматический перерасчет пенсий, запланированный на 1 апреля. Он затронет украинцев, которые спустя 2 года назначения или перерасчета пенсии получили дополнительный страховой стаж. При этом, если жители подконтрольных территорий смогут оформить все в электронном виде через систему ПФУ «пенсия в один клик», то переселенцам нужно будет лично посетить ПФУ.

«Им лучше подавать документы на перерасчет с помощью ID банковской карты, но для этого человеку нужно будет прийти к нам…Для внутренне перемещенных лиц, которые находятся на неподконтрольной территории, – почтового сообщения нет. Именно поэтому им придется обратиться в Пенсионный фонд, и то – один раз», - рассказала Шарунова.

Отметим, что в следующем году планируется повышение пенсий в три этапа. Первый перерасчет произойдет в марте. По задумке правительства, минимальную пенсию для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил норматив по стажу, увеличат до 2500 грн.

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