Верховна Рада проголосувала за законопроект, відповідно до якого зростуть штрафи для українців

Йдеться про законопроект про посилення відповідальності за порушення правил габаритно-вагового контролю. Тепер водіїв фур штрафуватимуть за будь-яке перевищення габаритно-вагових норм, в той час як раніше зараховувалася тільки перевага від 5% і вище.

Крім того, законопроект передбачає штраф у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за відмову від габаритно-вагового контролю, а також за порушення при заповненні накладної та інших документів на вантаж.

Тепер водіїв великогабаритних і великовагових автомобілів, які порушили правила, чекають такі штрафи:

За перевантаження до 2% включно - 1700 гривень;

За перевантаження від 2% до 5% - 5100 гривень;

За перевантаження від 5% до 10% - 8500 гривень;

За перевантаження від 20% до 30% - 34 тисячі гривень;

За перевантаження понад 30% - 51 тисяча гривень.

Відзначається, що ці норми посилюються для того, щоб боротися з передчасним руйнуванням доріг.

Раніше ми повідомляли, що банкам і кредитним спілкам частково заборонили стягувати з позичальників штрафи за прострочення платежів.

Так, стало відомо, що ВРУ своїм рішенням заборонила банкам і кредитним спілкам стягувати з позичальників штрафи за прострочення платежів за споживчими кредитами в розмірі, що перевищує суму кредиту.

Нардепи обмежили також подвійним розміром кредиту максимальну суму стягнення.

Нагадавши, штрафи раптово урізали, за що українцям дозволили не платити: гучне рішення Ради.

Як повідомляла Politeka, українців ошелешили новим рішенням щодо штрафів, цифри зміняться: "подвійна сума...".

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