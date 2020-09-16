Банкам и кредитным союзам частично запретили взимать с заемщиков штрафы за просрочку платежей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на заседание Верховной Рады Украины

Так, стало известно, что ВРУ своим решением запретила банкам и кредитным союзам взимать с заемщиков штрафы за просрочку платежей по потребительским кредитам в размере, превышающем сумму кредита.

Согласно законопроекту №1109, принятому депутатами во вторник, 15 сентября, действие документа распространяется на кредиты, которые не превышают минимальной зарплаты украинцев(на сегодняшний день – 5000 гривен) со сроком оплаты не менее месяца. Особо указывается, что запрещено одновременное применение штрафа и пени за нарушение заемщиком обязательства по кредитному договору.

Нардепы ограничили также двойным размером кредита максимальную сумму взыскания. К примеру, если размер займа составляет 5000 гривен (одна минимальная зарплата), то максимальная сумма платежей не сможет быть более 10 тысяч гривен.

Politeka писала, что министерство финансов изменило процедуру выплаты социальной помощи гражданам. Пресс-служба ведомства сообщила на официальном сайте о запуске новой платформы, которая предусматривает трехэтапную проверку получателей. При этом бюджет на выплату субсидий на следующий год сильно урезали.

В сообщении отмечается, сами механизмы проверки принципиально не изменили, но усовершенствовали. Уже в 2020 году чиновники начнут искать нарушителей, которые незаконно получают соцпомощь, начиная с 2016 года. Кроме того, отныне недобросовестным украинцам будет сложнее обмануть государственную систему.

Напомним, украинцам уготовили новый сюрприз, кому придется достать кошельки: "Штраф до 100 тысяч гривен".

Как сообщала Politeka, украинцев заставят вернуть деньги-соцпомощь, в Кабмине приняли жесткое решение.

Также Politeka писала, что украинцам ошарашили новыми штрафами: кому и за что придется выложить круглую сумму.