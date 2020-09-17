Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, ледве втримала пишні форми в бікіні
Зірка постійно хвалиться досконалими формами в Instagram, пише Politeka.net. Пізніше фанати публікують палкі фото на своїх відповідних сторінках.
Так, в одній з груп з'явилося архівне фото зірки, на якому вона позує в червоному бікіні.
Маленький ліфчик підстрибнув на великих грудях. Трикутні клаптики тканини лише прикрили найінтимніше, при цьому давши розглянути "самий сік". Найтонші бретельки натягнулися на шиї, впившись в шкіру.
Гаряча зірка натягнула вище стегон тонкі лямки крихітних плавочок на зав'язочках. Образ завершили різні прикраси.
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Анастасія присіла, трохи вигнувшись і виставивши назад п'яту точку.
Волосся красуня закинула набік, вона посміхалася і прикрила очі.
Користувачі мережі оцінили по достоїнству спекотне фото і обсипали красуню компліментами. За дві години підписники поставили понад 2000 лайків.
Нагадаємо, Анастасія Квітко з'явилася в красивій легкій сукні з непристойним декольте.
Красуня позувала сидячи, трохи задерши такий грайливий наряд і похвалившись стрункими ніжками. На останні вона натягнула красиві ботфорти вишневого кольору. Таке взуття виглядало на зірці просто заворожуюче.
Раніше ми писали, що Анастасія Квітко для спокусливого кадру в сторіз одягалася в купальник, а кільце, яке його з'єднувало, ледь утримувало масивні розміри Насті.
Не упустила Анастасія момент похвалитися і своїм пухнастим другом, але увагу її шанувальників було зосереджено явно не милому песику.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".
А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".
Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів