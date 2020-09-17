Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, ледве втримала пишні форми в бікіні

Зірка постійно хвалиться досконалими формами в Instagram, пише Politeka.net. Пізніше фанати публікують палкі фото на своїх відповідних сторінках.

Так, в одній з груп з'явилося архівне фото зірки, на якому вона позує в червоному бікіні.

Маленький ліфчик підстрибнув на великих грудях. Трикутні клаптики тканини лише прикрили найінтимніше, при цьому давши розглянути "самий сік". Найтонші бретельки натягнулися на шиї, впившись в шкіру.

Гаряча зірка натягнула вище стегон тонкі лямки крихітних плавочок на зав'язочках. Образ завершили різні прикраси.

Анастасія присіла, трохи вигнувшись і виставивши назад п'яту точку.

Волосся красуня закинула набік, вона посміхалася і прикрила очі.

Користувачі мережі оцінили по достоїнству спекотне фото і обсипали красуню компліментами. За дві години підписники поставили понад 2000 лайків.

Нагадаємо, Анастасія Квітко з'явилася в красивій легкій сукні з непристойним декольте.

Красуня позувала сидячи, трохи задерши такий грайливий наряд і похвалившись стрункими ніжками. На останні вона натягнула красиві ботфорти вишневого кольору. Таке взуття виглядало на зірці просто заворожуюче.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко для спокусливого кадру в сторіз одягалася в купальник, а кільце, яке його з'єднувало, ледь утримувало масивні розміри Насті.

Не упустила Анастасія момент похвалитися і своїм пухнастим другом, але увагу її шанувальників було зосереджено явно не милому песику.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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