Банкам і кредитним спілкам частково заборонили стягувати з позичальників штрафи за прострочення платежів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на засідання Верховної Ради України

Так, стало відомо, що ВРУ своїм рішенням заборонила банкам і кредитним спілкам стягувати з позичальників штрафи за прострочення платежів за споживчими кредитами в розмірі, що перевищує суму кредиту.

Відповідно до законопроекту №1109, прийнятого депутатами у вівторок, 15 Вересня, дія документа поширюється на кредити, які не перевищують мінімальної зарплати українців(на сьогоднішній день – 5000 гривень) з терміном оплати не менше місяця. Особливо вказується, що заборонено одночасне застосування штрафу та пені за порушення позичальником зобов'язання за кредитним договором.

Нардепи обмежили також подвійним розміром кредиту максимальну суму стягнення. Наприклад, якщо розмір позики становить 5000 гривень (одна мінімальна зарплата), то максимальна сума платежів не зможе бути більше 10 тисяч гривень.

Politeka писала, що Міністерство фінансів змінило процедуру виплати соціальної допомоги громадянам. Прес-служба відомства повідомила на офіційному сайті про запуск нової платформи, яка передбачає трьохетапну перевірку одержувачів. При цьому бюджет на виплату субсидій на наступний рік сильно урізали.

У повідомленні наголошується, самі механізми перевірки принципово не змінили, але вдосконалили. Вже в 2020 році чиновники почнуть шукати порушників, які незаконно отримують соцдопомогу, починаючи з 2016 року. Крім того, відтепер недобросовісним українцям буде складніше обдурити державну систему.

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