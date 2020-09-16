До чого готуватися пацієнтам

Стало відомо про нові правила виклику "швидкої допомоги"

Як передає Politeka.net, про це розповів голова МОЗ Максим Степанов.

За його словами, нові правила набудуть чинності в 2021 році.

Відтепер всі дзвінки на лінію "103" будуть розподілені на чотири категорії і це дозволить швидше приїжджати на екстрені виклики.

Завдяки алгоритмам дзвінки українців поділять на чотири категорії: критичний, терміновий, невідкладний і непрофільний. Що стосується першого випадку, то тут бригада "швидкої" повинна миттєво прибути на місце.

"Буде чіткий маршрут, який передбачає, в який медичний заклад будуть везти пацієнта. Там його вже повинні чекати і відразу невідкладно надавати допомогу", - пояснив Максим Степанов.

Однак, будуть і такі випадки, коли "швидка допомога" ігноруватиме виклики українців і не приїжджатиме. Йдеться про непрофільні виклики, коли диспетчер в телефонному режимі консультує пацієнта або направляє йому до терапевта.

До критичного виклику будуть відноситися такі, що вимагають негайного реагування, реанімаційних заходів (ознаки клінічної смерті, обструкція дихальних шляхів).

До термінових викликів будуть відносити ті, коли стан людини потенційно серйозний, тому він потребує приїзду швидкої допомоги або невідкладного транспортування.

До невідкладних викликів віднесуть стани людини, які не несуть загрози для життя, наприклад, загострення хронічних хвороб.

Раніше ми розповідали, що в Києві вводяться обмеження на госпіталізацію пацієнтів.

За словами Степанова, обмеження вступають в силу через потрапляння Києва до "помаранчевої" зону карантину.

"Обмеження не стосуються надання допомоги при вагітності та пологах, при онкозахворюваннях. Також є госпіталізації і планові операції, перенесення яких викличуть ризик здоров'ю і життю людини. Ці обмеження стосуються тільки операцій, перенесення яких не несе ризик життя людини. Рішення приймає лікуючий лікар", - розкрив всі нюанси глава МОЗ.

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