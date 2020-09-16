К чему готовиться пациентам

Стало известно о новых правилах вызова "скорой помощи"

Как передает Politeka.net, об этом рассказал глава МОЗ Максим Степанов.

По его словам, новые правила вступят в силу в 2021 году.

Отныне все звонки на линию "103" будут распределены на четыре категории и это позволит быстрее приезжать на экстренные вызовы.

Благодаря алгоритмам звонки украинцев поделят на четыре категории: критический, срочный, безотлагательный и непрофильный. Что касается первого случая, то тут бригада "скорой" должна мгновенно прибыть на место.

"Будет четкий маршрут, предусматривающий, в какое медицинское учреждение будут везти пациента. Там его уже должны ждать и сразу безотлагательно оказывать помощь", - объяснил Максим Степанов.

Однако, будут и такие случаи, когда "скорая помощь" будет игнорировать вызовы украинцев и не приезжать. Речь идет о непрофильных вызовах, когда диспетчер в телефонном режиме консультирует пациента или направляет ему к терапевту.

К критическому вызову будут относиться такие, что требуют немедленного реагирования, реанимационных мероприятий (признаки клинической смерти, обструкция дыхательных путей).

К срочным вызовам будут относить те, когда состояние человека потенциально серьезное, поэтому он нуждается в приезде скорой помощи или неотложной транспортировки.

К безотлагательным вызовам отнесут состояния человека, которые не несут угрозы для жизни, например, обострения хронических болезней.

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По словам Степанова, ограничения вступают в силу из-за попадания Киева в "оранжевую" зону карантина.

"Ограничения не касаются предоставления помощи при беременности и родах, при онкозаболеваниях. Также есть госпитализации и плановые операции, перенос которых вызовут риск здоровью и жизни человека. Эти ограничения касаются только операций, перенос которых не несет риск жизни человека. Решение принимает лечащий врач", – раскрыл все нюансы глава МОЗ.

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