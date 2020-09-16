Стало известно о новых правилах вызова "скорой помощи"
Как передает Politeka.net, об этом рассказал глава МОЗ Максим Степанов.
По его словам, новые правила вступят в силу в 2021 году.
Отныне все звонки на линию "103" будут распределены на четыре категории и это позволит быстрее приезжать на экстренные вызовы.
Фреймут после скандала с Кухар на "Танцях з зірками" сделала отчаянное признание: "Из-за шока..."
Крах курса доллара, перерасчет пенсий и мощный взрыв под Киевом — главное за ночь
Горячая звезда Victoria’s Secret в одних трусиках свела с ума страстными домашними танцами: «Потрясающее зрелище»
Резко похудевшая Лолита в черном платье ошарашила видом под руку с известным красавчиком: «Нуждаемся друг в друге»
Благодаря алгоритмам звонки украинцев поделят на четыре категории: критический, срочный, безотлагательный и непрофильный. Что касается первого случая, то тут бригада "скорой" должна мгновенно прибыть на место.
"Будет четкий маршрут, предусматривающий, в какое медицинское учреждение будут везти пациента. Там его уже должны ждать и сразу безотлагательно оказывать помощь", - объяснил Максим Степанов.
Однако, будут и такие случаи, когда "скорая помощь" будет игнорировать вызовы украинцев и не приезжать. Речь идет о непрофильных вызовах, когда диспетчер в телефонном режиме консультирует пациента или направляет ему к терапевту.
К критическому вызову будут относиться такие, что требуют немедленного реагирования, реанимационных мероприятий (признаки клинической смерти, обструкция дыхательных путей).
К срочным вызовам будут относить те, когда состояние человека потенциально серьезное, поэтому он нуждается в приезде скорой помощи или неотложной транспортировки.
К безотлагательным вызовам отнесут состояния человека, которые не несут угрозы для жизни, например, обострения хронических болезней.
Ранее мы рассказывали, что в Киеве вводятся ограничения на госпитализацию пациентов.
По словам Степанова, ограничения вступают в силу из-за попадания Киева в "оранжевую" зону карантина.
"Ограничения не касаются предоставления помощи при беременности и родах, при онкозаболеваниях. Также есть госпитализации и плановые операции, перенос которых вызовут риск здоровью и жизни человека. Эти ограничения касаются только операций, перенос которых не несет риск жизни человека. Решение принимает лечащий врач", – раскрыл все нюансы глава МОЗ.
Напомним, что школьникам объявили о дополнительных каникулах, заявление главы МОЗ
Как сообщала Politeka, Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.
Также Politeka писала, что карантин в Украине снова продлят, Шмыгаль озвучил планы Кабмина