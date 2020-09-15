23-річна українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує команда Потапа, розбурхала сміливими танцями

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео з сольним виступом. Красуня була одягнена в чорний топ і розкльошені штани. Образ співачка доповнила каблуками. Мішель влаштувала дуже спекотні танці під спокусливу музику. Вона показала себе з усіх ракурсів і викликала фурор навіть серед зіркової аудиторії.

"Ох мене ця дівчина petrosyan _ diana надихає 🔥 Ти вогонь! Спасибі за енергетику і твої танці!",- підписала відео Мішель, подякувавши своєму викладачеві.

Варто відзначити, що пост Андраде оцінила MARUV і Леся Нікітюк. Обидві красуні не змогли стримати емоцій і залишили коментарі під фото.

"Я записуюся", - написала відома ведуча Нікітюк.

"Давай не пошкодуєш!! Будеш кайфувати", - відповіла їй натхненна Мішель.

Крім цього, співачці написали масу компліментів її шанувальники.

"Це ідеально», «Краща», «як завжди прекрасна», «Охххх Мішель, ти як завжди прекрасна», «як гаряче», «О бооожееее, як гаряче!", "Клас», «Ооой, Мішелька, це прекрасно», "Шикарна", - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Мішель Андраде давно займається танцями і навіть брала участь в «Танцях з зірками».

Нагадаємо, що Мішель Андраде показала молоде тіло в сміливому боді і ланцюгах: «Ой-ой-ой, гаряче то як».

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде розставила ніжки, запаморочивши голову гарячим образом: «скільки грації».

Також Politeka писала, що Мішель Андраде застукали в пориві пристрасті з відомим красенем, спекотні кадри:"Хороша чортовка".