28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, постала в спокусливому образі разом з шикарною блондинкою
Артистка відома своїми провокаційними фото і відео, пише Politeka.net. Днями зірка випустила кліп на пісню "Sad Song", в якому з'явилася в компанії спекотної блондинки.
Приблизно годину тому артистка опублікувала фото, зроблені під час знімального процесу.
На кадрах гаряча MARUV позує в корсеті, який підкреслив її ідеальну фігуру і панчохах на струнких довгих ніжках.
Чорна перука і туфлі на довгій шпильці стали відмінним доповненням образу.
Крах курсу долара, перерахунок пенсій і потужний вибух під Києвом - Головне за ніч
Перекачаний Артур Пирожков показав, яким був до слави: "Челентано в молодості"
Гарік Харламов, який розлучається з Асмус, перестав приховувати свій важкий діагноз: що відомо
Розповніла Каменських обтягнула попу леопардовими лосинами і заспівала під фанеру: "Чорти-NK-що"
На фото красуня разом з гарячою блондинкою, з якою приймають найгарячіші пози і демонструють достоїнства своїх фігур.
Майже за годину пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів.
"Моя гетеросексуальність вийшла з чату 💔", " Ох як гаряча 🔥 🔥 ", " Вогонь 🔥 очманіти 😻 💣 ❤️🖤🤍", "Я обожнюю тебе 😘 ти дуже красива😍", "Фатальна👍🔥🔥🔥", "Кліп просто суцільний візуальний оргазм", "Жесть", "Всередині червоної кімнати", "ну і в чому прикол ?? Дві дівчини в білизні... тю, кому потрібні ці фальшиві ігри? Думаю, Марув, вже нудить від дівчат в негліже😁 🤓", "Господи,Ти така красива😍❤️🔥", "Приголомшливо", "Аню, запалюєш 🔥", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, MARUV під гарячі танцювальні рухи заявила про запуск нового челенджа і пообіцяла фанатам призи за кращі образи до її нового треку Sad Song.
Шанувальникам сподобалася нова ідея Анни, вони відзначили це в численних коментарях до посту.
Нагадаємо, що MARUV позбулася латексу і вульгарності і вразила видом в колі сім'ї: "Боже, які ви...»
Як повідомляла Politeka, MARUV без сорому відчинила халат і звела з розуму чином нічної жриці: "Вчіться, дівчатка, як треба..."
Також Politeka писала, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни: "божественний вид!»