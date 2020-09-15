28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, постала в спокусливому образі разом з шикарною блондинкою

Артистка відома своїми провокаційними фото і відео, пише Politeka.net. Днями зірка випустила кліп на пісню "Sad Song", в якому з'явилася в компанії спекотної блондинки.

Приблизно годину тому артистка опублікувала фото, зроблені під час знімального процесу.

На кадрах гаряча MARUV позує в корсеті, який підкреслив її ідеальну фігуру і панчохах на струнких довгих ніжках.

Чорна перука і туфлі на довгій шпильці стали відмінним доповненням образу.

На фото красуня разом з гарячою блондинкою, з якою приймають найгарячіші пози і демонструють достоїнства своїх фігур.

Майже за годину пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Моя гетеросексуальність вийшла з чату 💔", " Ох як гаряча 🔥 🔥 ", " Вогонь 🔥 очманіти 😻 💣 ❤️🖤🤍", "Я обожнюю тебе 😘 ти дуже красива😍", "Фатальна👍🔥🔥🔥", "Кліп просто суцільний візуальний оргазм", "Жесть", "Всередині червоної кімнати", "ну і в чому прикол ?? Дві дівчини в білизні... тю, кому потрібні ці фальшиві ігри? Думаю, Марув, вже нудить від дівчат в негліже😁 🤓", "Господи,Ти така красива😍❤️🔥", "Приголомшливо", "Аню, запалюєш 🔥", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, MARUV під гарячі танцювальні рухи заявила про запуск нового челенджа і пообіцяла фанатам призи за кращі образи до її нового треку Sad Song.

Шанувальникам сподобалася нова ідея Анни, вони відзначили це в численних коментарях до посту.

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