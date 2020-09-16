У середу в більшості регіонів України буде останній теплий день перед різким стрибком температури

Як повідомляє Politeka.net, про це стало відомо з даних Укргідрометцентру. Згідно з прогнозом, в середу, 16 вересня, на всій території України буде прекрасна погода. Опадів не передбачається, як і низької температури.

Так, у західних регіонах очікується 27-29 градусів тепла. Це останній теплий день, яким зможуть насолодитися жителі Західної України. Вже 17 вересня в цих регіонах пройдуть дощі, які зіб'ють температуру повітря до 18-20 градусів.

У центральних регіонах в середу буде особливо жарко. У деяких областях стовпчики термометра прогріються до 30 градусів тепла.

На півдні і сході буде жарко. В середньому, температура в цих регіонах буде коливатися в межах 25-29 градусів.

Як відомо, вже з п'ятниці в Україні сильно похолодає, а вночі в деяких областях навіть можливі перші заморозки. Втім, це не означає, що потепління більше не буде, адже в жовтні в Україну традиційно приходить бабине літо.

Раніше ми писали, що зміни клімату негативно позначаться на українській екології. Вже відомо, що деякі рослини просто не зможуть існувати в такому середовищі.

Нагадаємо, що нова напасть чекає українців після сухої осені:"пожежі, зникнення тварин і не тільки".

Як повідомляла Politeka, погода знову задасть спеку українцям, синоптики попередили про небезпеку: детальний прогноз.

Також Politeka писала, що потужний антициклон познущається над українцями, де очікувати удару погоди: "спека до +31 і...".