Відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", похвалилася сонячним образом в новому бікіні

Засмагла модель з довгими локонами і пишними формами завжди привертає увагу до себе. Дівчина намагається вести профіль в соціальній мережі Instagram досить різноманітно і не перестає ділитися кадрами з відпочинку, змішуючи їх з професійним фото для глянцю або реклами.

Демі не любить приховувати своє тіло, тому на більшості кадрів вона позує в бікіні. Цього разу яскраво-помаранчевий купальник без принтів і зайвих зав'язок привернув увагу фанатів своїм кольором. На фігурі засмаглої красуні він виглядав особливо вдало, тому сотні коментарів не змусили себе чекати.

Одні захопилися бюстом Роуз, інші ж відзначили, як розкішна її фігура в цілому, треті просто здивувалися поєднанню тонкої талії з такими стегнами:

"Хороша картинка: гей, потрібно більше такого" « " час не чекає, пора дивувати»💞💟😍💟💞»», «ми будемо раді попрацювати з тобою, дитинко!", "Toujours superbe je t adore chère amie😘 🍒 🍒 💋 💋 👍», «я люблю тебе так сильно моє серце», «прекрасний образ», «Флюїди любові🔥», «не можна не захопитися🙌❤️, «я завжди з нетерпінням чекаю ваших постів», «хоча дещо ще привернуло мою увагу 👀».

Ми також писали, що модель не соромиться показати себе і свої принади, тому на кожному фото показує себе в різних зухвалих позах і костюмах. Найбільше Демі привертає уваги під час пляжних фотосесій і розваг в бікіні. Оскільки Роуз володіє пишними формами, кожен її пост не залишає байдужими фанатів.

Багато хто цікавиться секретами краси Демі, інші просто вихваляють її фігуру. Цього разу в білому купальнику з тонкими лямками і безліччю тонких смужок білої тканини на стегнах і животі Роуз вдало підкреслила всі свої вигини.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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