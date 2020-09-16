Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвасталась солнечным образом в новом бикини

Загорелая модель с длинными локонами и пышными формами всегда привлекает внимание к себе. Девушка старается вести профиль в социальной сети Инстаграм достаточно разнообразно и не перестает делиться кадрами из отдыха, смешивая их с профессиональным фото для глянца или рекламы.

Деми не любит скрывать свое тело, поэтому на большинстве кадров она позирует в бикини. В этот раз ярко-оранжевый купальник без принтов и лишних завязок привлек внимание фанатов своим цветом. На фигуре загорелой красотки он смотрелся особенно удачно, поэтому сотни комментариев не заставили себя ждать.

Одни восхитились бюстом Роуз, другие же отметили, как роскошная ее фигура в целом, третьи просто удивились сочетанию тонкой талии с такими бедрами:

«Хорошая картинка: эй, нужно больше такого», «Время не ждет, пора удивлять»💞💟😍💟💞»», «Мы будем рады поработать с тобой, детка!», «Toujours superbe je t adore chère amie 😘🍒🍒💋💋👍», «Я люблю тебя так сильно мое сердце», «Прекрасный образ, аж сердце щемит», «Флюиды любви🔥», «Нельзя не восхититься🙌❤️, «Я всегда с нетерпением жду ваших постов», «Хотя кое-что еще привлекло мое внимание 👀».

Мы также писали, что модель не стесняется показать себя и свои прелести, поэтому на каждом фото показывает себя в разных дерзких позах и костюмах. Больше всего Деми привлекает внимания во время пляжных фотосессий и развлечений в бикини. Поскольку Роуз обладает пышными формами, каждый ее пост не оставляет равнодушными фанатов.

Многие интересуются секретами красоты Деми, другие просто восхваляют ее фигуру. В этот раз в белом купальнике с тонкими лямками и множеством тонких полосочек белой ткани на бедрах и животе Роуз удачно подчеркнула все свои изгибы.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике