Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвасталась солнечным образом в новом бикини
Загорелая модель с длинными локонами и пышными формами всегда привлекает внимание к себе. Девушка старается вести профиль в социальной сети Инстаграм достаточно разнообразно и не перестает делиться кадрами из отдыха, смешивая их с профессиональным фото для глянца или рекламы.
Деми не любит скрывать свое тело, поэтому на большинстве кадров она позирует в бикини. В этот раз ярко-оранжевый купальник без принтов и лишних завязок привлек внимание фанатов своим цветом. На фигуре загорелой красотки он смотрелся особенно удачно, поэтому сотни комментариев не заставили себя ждать.
Новая любовница экс-мужа Ани Лорак блеснула фигурой в тесных джинсах: "Молодая Каролина!"
"Как Пугачева допустила этот позор?": юная невестка Орбакайте дорвалась до сцены
Больная раком Анастасия Заворотнюк потрясла семейными фото и сделала признание: "Красота какая"
Ольга Фреймут жестко припечатала Кухар в прямом эфире, страсти на "Танцях" накаляются: "Скажу от имени всех твоих жертв..."
Одни восхитились бюстом Роуз, другие же отметили, как роскошная ее фигура в целом, третьи просто удивились сочетанию тонкой талии с такими бедрами:
«Хорошая картинка: эй, нужно больше такого», «Время не ждет, пора удивлять»💞💟😍💟💞»», «Мы будем рады поработать с тобой, детка!», «Toujours superbe je t adore chère amie 😘🍒🍒💋💋👍», «Я люблю тебя так сильно мое сердце», «Прекрасный образ, аж сердце щемит», «Флюиды любви🔥», «Нельзя не восхититься🙌❤️, «Я всегда с нетерпением жду ваших постов», «Хотя кое-что еще привлекло мое внимание 👀».
Мы также писали, что модель не стесняется показать себя и свои прелести, поэтому на каждом фото показывает себя в разных дерзких позах и костюмах. Больше всего Деми привлекает внимания во время пляжных фотосессий и развлечений в бикини. Поскольку Роуз обладает пышными формами, каждый ее пост не оставляет равнодушными фанатов.
Многие интересуются секретами красоты Деми, другие просто восхваляют ее фигуру. В этот раз в белом купальнике с тонкими лямками и множеством тонких полосочек белой ткани на бедрах и животе Роуз удачно подчеркнула все свои изгибы.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике