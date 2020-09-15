28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, збентежила пікантним відео

Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

Так, співачка під гарячі танцювальні рухи заявила про запуск нового челенджа і пообіцяла фанатам призи за кращі образи до її нового треку Sad Song.

"Мій новий TikTok челендж #sadsongwalk сним знімай свою фешн походу в своєму улюбленому прикиді під мій новий трек sad song і троє кращих отримають призи: total look від MARUV Wear 💋 💋 💋 не забудь поставити хештег #sadsongwalk що б я тебе побачила😉", - підписала ролик співачка.

Шанувальникам сподобалася нова ідея Анни, вони відзначили це в численних коментарях до посту.

"Яка крута штучка, а трек взагалі вогонь🔥 🔥 🔥 😍 💗 красуня нереальна 💞 люблю тебе дуже сильно!💓 😘 💔 😻 😻 😻 Вогонь ❤ ️ Стильно ❤ ️ Стильно👍 🔥..начебто з фантастичного фільму, сувора леді, фахівець з ядерної безпеки..😊Кльова 👍👍👍👍👍👍❤️❤️❤️❤️ ❤️🔥 Ех, мені б такі ноги🔥можна дивитися мільйон разів 🔥 🔥 🔥 як обожнюю тебе і твоя творчість!♥️💥 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 Маруф, ти сексі👍", - написали фанати.

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Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від MARUV (@maruvofficial) 15 Сен 2020 в 12:45 PDT

Politeka повідомляла, що популярна українська виконавиця MARUV захопила шанувальників, показавшись в прозорому вбранні.

"Спасибі всій моїй команді за цю неймовірну музику і відео", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах MARUV позує в напівпрозорому вбранні, ефектно вмостившись на коліна у коханого. На інших кадрах співачка в не менш відвертих образах виконує запальний танець для зйомок свого нового кліпу.

Українська виконавиця Maruv презентувала на своєму каналі в Youtube кліп на свою пісню Sad Song. У кліпі співачка співає свою пісню, одягнена в прозору відверту білизну, на ній – черевики-стрипи і панчохи (щоб подивитися кліп, доскролльте сторінку до кінця).

Новий відеокліп викликав неоднозначну реакцію в мережі. Більшості подивилися він відверто сподобався, вони засипали співачку компліментами.

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