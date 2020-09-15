"Как будто из фантастического фильма"

28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, обескуражила пикантным видео

Об этом пишет Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Instagram.

Так, певица под горячие танцевальные движения заявила о запуске нового челенджа и посулила фанатам призы за лучшие образы к ее новому треку Sad Song.

"Мой новый TikTok челендж #sadsongwalk 🔥🔥🔥 Снимай свою фэшн походу в своём любимом прикиде под мой новый трек Sad Song и трое лучших получат призы: total look от Maruv Wear💋💋💋 Не забудь поставить хэштэг #sadsongwalk что бы я тебя увидела😉", – подписала ролик певица.

Поклонникам понравилась новая идея Анны, они отметили это в многочисленных комментариях к посту.

"Какая крутая штучка, а трек вообще огонь🔥🔥🔥 😍💗красотка нереальная💞 люблю тебя ОЧЕНЬ СИЛЬНО!💓😘💔 😻😻😻 Огонь ❤️🔥❤️ Стильно👍🔥..как будто из фантастического фильма,строгая леди,специалист по ядерной безопасности..😊КЛЕВАЯ 👍👍👍👍👍👍❤️❤️❤️❤️ ❤️🔥 Эх, мне б такие ноги🔥Можно смотреть миллион раз 🔥🔥🔥 Как обожаю тебя и твоё творчество!♥️💥 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 Маруф, ты секси👍", – написали фанаты.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial) 15 Сен 2020 в 12:45 PDT

Politeka сообщала, что популярная украинская исполнительница MARUV восхитила поклонников, показавшись в прозрачном наряде.

"Спасибо всей моей команде за эту невероятную музыку и видео", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах MARUV позирует в полупрозрачном наряде, эффектно умостившись на колени у возлюбленного. На других кадрах певица в не менее откровенных образах исполняет зажигательный танец для съемок своего нового клипа.

Украинская исполнительница Maruv презентовала на своем канале в Youtube клип на свою песню Sad Song. В клипе певица поет свое песню, одетая в прозрачное откровенное белье, на ней – ботинки-стрипы и чулки (чтобы посмотреть клип, доскролльте страницу до конца).

Новый видеоклип вызвал неоднозначную реакцию в сети. Большинству посмотревших он откровенно понравился, они засыпали певицу комплиментами.

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