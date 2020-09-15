Перша леді Олена Зеленська, яка нещодавно перехворіла китайським вірусом, відправилися за кордон

Як передає Politeka.net, дружина президента розкрила подробиці на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Як виявилося, вона разом з Володимиром Зеленським здійснює робочий візит до Австрії.

"Попереду - два насичені дні. Австрійці-визнані фахівці у створенні безбар'єрного публічного простору, і вони з радістю відгукнулися на моє прохання поділитися досвідом", - зазначила Олена Зеленська. - "Крім протокольних заходів, обов'язково відвідаю галерею Альбертіна. Хочу особисто подякувати керівництву за допомогу у створенні російськомовного аудіогіду. І, звичайно ж, його протестувати 😊 також разом з Володимиром візьмемо участь в урочистому запуску ще одного аудіогіду українською".

На розміщеному фото Олена і Володимир Зеленські позують на червоній доріжці біля трапа урядового літака з масками на обличчях. Їх зустрічає почесна делегація, лідер якої дарує першій леді України букет квітів. Олена для першого візиту після хвороби вибрала небесно-блакитний костюм ділового фасону з чорним поясом туфельки на високих підборах. Володимир Зеленський також вбрався в строгому дипломатичному стилі.

Варто нагадати, що в кінці липня перша леді і її син Кирило заразилися китайським вірусом. Тільки 21 серпня Олена Зеленська вперше вийшла на зв'язок після лікування.

Нагадавши, Зеленська вперше після хвороби вийшла в люди без маски, скандальні кадри.

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