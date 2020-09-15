Кабмін має намір посилити штрафи за перевантаження для українських підприємців-перевізників

Як передає Politeka.net, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про таке рішення під час презентація підсумків проекту системи зважування в русі WiM.

Зараз за перевантаження фур від 5% підприємство штрафують на 8,5 тисяч гривень, якщо ж вага перевищує 20% норми - сума збільшується до 34 тисяч гривень. Уряд збирається карати бізнесменів штрафами від 34 до 100 тисяч гривень. У той же час, вирішили прибрати додаткову плату за проїзд, яку доводиться вносити зараз.

Нарахування штрафів планують зробити автоматичним, без участі співробітників Укртрансбезпеки. Більш того, не доведеться навіть зупиняти вантажівки. Процес зроблять схожим на фотофіксацію дорожніх правопорушень: система зможе зчитувати номерні знаки автомобіля, а штрафи будуть оформляти і пред'являти порушникам в електронній формі.

Міністерство інфраструктури має намір надати органам самоврядування право розміщувати системи зважування на дорогах в межах їх території. До того ж, певний відсоток від виплачених штрафів збираються передавати до місцевих бюджетів.

Варто відзначити, що з 7 по 13 вересня, правоохоронці перевірили понад 30 тисяч транспортних засобів і виписали штрафів за перевантаження на загальну суму в 44 мільйони гривень - на 75% більше, ніж тижнем раніше. Склали також удвічі більше актів.

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