Украинцам грозят новые штрафы, которые могут очень сильно ударить по карману
Замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий предупредил украинцев о том, что использование ЗD-номерных знаков - это нарушение Правил дорожного движения Украины, за что предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.
Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.
Он уточнил, что номерные знаки в формате ЗD не соответствуют требованиям стандартов ДСТУ 3650:2019. Согласно стандарту, номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали, поэтому украинцы должны заплатить штраф, если используют "модные" номара.
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"Вместо этого способ изготовления ЗD-номерных знаков предусматривает нанесение акриловых символов на внешнюю сторону алюминиевого знака. Вывод: ЗD номерные знаки не соответствуют установленным требованиям", – написал Белошицкий.
Согласно Правилам дорожного движения водителю запрещается управлять транспортным средством с номерным знаком, который не отвечает требованиям стандартов.
Такую же норму содержит и КоАП, где предусмотрено и ответственность (ч.6 ст. 121) – штраф в размере 170 гривен.
За второе такое правонарушение в течение года предусмотрен штраф в 255 гривен или будут отправлять на общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без такового.
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