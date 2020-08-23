Украинцам грозят новые штрафы, которые могут очень сильно ударить по карману

Замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий предупредил украинцев о том, что использование ЗD-номерных знаков - это нарушение Правил дорожного движения Украины, за что предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

Он уточнил, что номерные знаки в формате ЗD не соответствуют требованиям стандартов ДСТУ 3650:2019. Согласно стандарту, номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали, поэтому украинцы должны заплатить штраф, если используют "модные" номара.

"Вместо этого способ изготовления ЗD-номерных знаков предусматривает нанесение акриловых символов на внешнюю сторону алюминиевого знака. Вывод: ЗD номерные знаки не соответствуют установленным требованиям", – написал Белошицкий.

Согласно Правилам дорожного движения водителю запрещается управлять транспортным средством с номерным знаком, который не отвечает требованиям стандартов.

Такую же норму содержит и КоАП, где предусмотрено и ответственность (ч.6 ст. 121) – штраф в размере 170 гривен.

За второе такое правонарушение в течение года предусмотрен штраф в 255 гривен или будут отправлять на общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без такового.

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