До чого потрібно готуватися хворим

У МОЗ розповіли про нові обмеження в столиці через те, що Київ потрапив до "помаранчевої" зони

Про це під час ранкового брифінгу розповів голова МОЗ Максим Степанов, передає Politeka.net.

За його словами, через потрапляння столиці до "помаранчевої" зони карантину, в Києві тепер вводять обмеження на проведення планових операцій і госпіталізацій пацієнтів.

Однак, як запевнив Степанов, обмеження на планові госпіталізації в "помаранчевій" зоні, куди був віднесений Київ на найближчі 14 днів, не поширюються на операції, перенесення яких несе ризик здоров'ю і життю людини.

"Обмеження не стосуються надання допомоги при вагітності та пологах, при онкозахворюваннях. Також є госпіталізації і планові операції, перенесення яких викличуть ризик здоров'ю і життю людини. Ці обмеження стосуються тільки операцій, перенесення яких не несе ризик життя людини. Рішення приймає лікуючий лікар", - додав глава МОЗ на сьогоднішньому брифінгу.

Раніше ми розповідали про посилення карантину з 14 вересня. Нові обмеження, в тому числі і для Києва, який потрапив в помаранчеву зону, будуть діяти протягом двох тижнів.

Оскільки столиця потрапила в помаранчеву зону, то з 14 вересня там діятимуть наступні обмеження:

буде заборонена робота хостелів, розважальних закладів і ресторанів (вночі);

під забороною буде планова госпіталізація (крім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги);

Дитячі табори і санаторії не зможуть приймати дітей.

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