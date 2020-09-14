Американська фітнес-модель Ана Чері забула про сором і здалася перед шанувальниками в крихітному бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованому знімку Чері позує спиною на камеру, демонструючи пружні форми в крихітному бікіні. Попри й без того маленьку білизну, вона вирішила його ефектно задерти, через що в кадр потрапило явно зайве.

Руки при цьому модель задерла, зібравши волосся у хвіст. Завдяки цьому кадр вийшов особливо гарячим. Однак її шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки фотографією красуня поділилася у себе в Сторіс.

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32-річна модель є професійною спортсменкою, яка багато часу приділяє не тільки силовим тренуванням, але ще і харчуванню. Ана не раз відзначала, що їй подобається правильне харчування і вона часто готує енергетичні коктейлі, п'є корисні смузі й готує спеціальні солодощі без цукру.

Також Чері замість одного з прийомів їжі просто їсть фрукти, що часто демонструє в Instagram. І цей раз не був винятком. На одному з кадрів модель поласувала свіжими фруктами й захопила засмаглим тілом в білому бікіні без прикрас і зайвих принтів.

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