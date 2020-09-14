Відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян" показала пишні форми в трендовому білому бікіні

Модель не соромиться показати себе і свої принади, тому на кожному фото показує себе в різних зухвалих позах і костюмах. Найбільше Демі привертає уваги під час пляжних фотосесій і розваг в бікіні. Оскільки Роуз володіє пишними формами, кожен її пост не залишає байдужими фанатів.

Багато хто цікавиться секретами краси Демі, інші просто вихваляють її фігуру. Цього разу в білому купальнику з тонкими лямками і безліччю тонких смужок білої тканини на стегнах і животі Роуз вдало підкреслила всі свої вигини:

"Це майже бентежить😳 😘», «ви мені подобаєтеся", «Найкрасивіша дівчина, яку я бачив, вишукана», «прекрасна дама», «дуже миле фото», «як красиво», «Я так закоханий в тебе !", "Гламурний пост❤️❤️❤️❤️», «хороша фігура", "Супер beibe», «Ти така ідеальна, боже», «яка красива дама😘», "Приголомшлива фігура".

Не соромлячись свого зовнішнього вигляду, Демі приділяє акцент саме своєму бюсту і стегнах, щоб навпаки демонструвати: їй подобається бути такою і худнути вона не буде. Ще в підлітковому віці дівчина дуже хотіла схуднути, комплексуючи через досить об'ємної фігури, проте вона потрапила в лікарню з серйозними проблемами травлення. Після цього Роуз пообіцяла собі і батькам, що міняти свій образ і сидіти на жорстких дієтах більше не буде.

Тепер вона успішна модель за якою слідують мільйони прихильниць. На фан-акаунтах з'явилися літні фото зірки, зроблені під час відпочинку на яхті. Роуз блищала в бікіні білого кольору, прикрашеним блискітками на найцікавіших місцях.

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