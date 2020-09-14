Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Дар'я Квіткова показала себе без одягу на спекотному фото

Як відомо, Даша до початку проекту страждала серйозною проблемою, пов'язаною з її схудненням і навіть «нервовою булімією». За три місяці на проекті дівчина повністю змінила своє ставлення до їжі.

«На фінальному побаченні я наминала пасту карбонару і раділа, що я не боюся. Микита знає кожну мою хвору точку, і в курсі всього, через що я пройшла. Немає ні дня, щоб він не зробив мені комплімент з приводу фігури і мене в цілому. Він любить в мені навіть те, що я вважала недоліком.

Зрештою, я прийшла до прийняття свого тіла.

Полюбила себе і те, як я виглядаю. Так, можу собі дозволити з'їсти вафельний торт зі згущеним молоком о 12:30 ночі і навіть шкодувати не буду. Я прийшла до того, що все наділене Скинути можна через здорове харчування і тренування» - розповідала раніше Даша в Instagram. А нещодавно вона показала пікантний кадр, зроблений в ліжку.

Причому автором фото є її чоловік, телеведучий Микита Добринін. На фото оголена Квіткова, лежачи в ліжку, демонструє кольорове тату у вигляді троянди, розташоване в інтимній зоні.

"Доброго ранку очима чоловіка", - підписала вона фото.

Втім, далеко не всі фанати оцінили даний кадр:

"Так нехай би для очей чоловіка і залишилося, а не для всіх!☝ 🏿Або обидва хвалитеся!😂 , ""Яка ніжність 🥰 🥰 🥰 неймовірно красиво і таааааак видно, як Микита любить і захоплюється тобою❤️❤️", " скоро будуть Фото голої дупи для залучення уваги?",» Не пощастило чоловікові«,» очі у нього те що потрібно, шикарне фото❤️🔥«, » дуже естетично 😍 ось як потрібно робити візуал профілю, щоб Instagram заманював❤️«, » що б кожен чоловік бачив так нереально красивоо😍 🤤«,» ну це вже занадто«,»так от, коли і куди він подарував головну троянду🔥".

Трохи раніше також Даша показала себе після відпочинку.

На фото Дарина позувала в одних червоних шортиках. Квіткова сиділа на ліжку, демонструючи засмагу, яку встигла заробити на відпочинку. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама спокусливо вигнулася на фото. Кадр був зроблений зверху і можна оцінити пишні форми дівчини, тільки вона їх прикрила рукою і трохи замазала рискою.

Зазначимо, що пропозицію руки і серця Микита Добринін зробив у січні під час відпочинку на острові Балі. Чоловік запропонував Даші вийти за нього заміж у казковій тропічній локації.

Нагадаємо, що життя головної красуні з "Холостяка" перетворилося на пекло, відверте зізнання

Як повідомляла Politeka, наречена» Холостяка " Добриніна в одній білизні здивувала визнанням

Ще Politeka писала, що наречена" Холостяка " Добриніна засвітила зайве в спокусливому корсеті