Невеста «Холостяка» Никиты Добрынина Дарья Квиткова рассказала о том, как оценивает свои внешние данные

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«У меня вовсе не идеальная фигура, но я люблю свое тело. Мне кажется, что мы все давно забыли о том, что каждый из нас индивидуален. Женщин уже много лет призывают что-то делать с их телами, чтобы они все выглядели идеально, под одну гребенку. Но зачем? Я здорова, я счастлива, и у меня все прекрасно», - говорится в сообщении.

При этом Квиткова призналась, что иногда все девушки «не в настроении», из-за чего даже не хотят выходить на улицу.

«Хотя я тоже человек. И, как все девушки, порой подхожу к зеркалу и думаю: «Какой кошмар! Что у меня на голове? Почему это не укладывается в нужную мне прическу? Что с лицом? Зачем я вчера вечером съела третий кусок пиццы? Что это за складка? Почему не ходила в спортзал уже шесть недель? У всех девушек такое бывает, когда они чувствуют себя ужасно и не хотят выходить из дома, но в большинстве случаев для меня это все-таки не проблема, из-за которой я считаю нужным переживать», - подчеркнула она.

Квиткова сопроводила свой пост снимком в одном белье, которое подчеркивает ее подтянутое тело.

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