Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Дарья Квиткова показала себя без одежды на жарком фото

Как известно, Даша до начала проекта страдала серьезной проблемой, связанной с ее похудением и даже «нервной булимией». За три месяца на проекте девушка полностью поменяла свое отношение к еде.

«На финальном свидании я наминала пасту карбонару и радовалась, что я не боюсь. Никита знает каждую мою больную точку, и в курсе всего, через что я прошла. Нет ни дня, чтобы он не сделал мне комплимент по-поводу фигуры и меня в целом. Он любит во мне даже то, что я считала недостатком.

В конце концов, я пришла к принятию своего тела.

Полюбила себя и то, как я выгляжу. Да, могу себе позволить съесть вафельный торт со сгущёнкой в 12:30 ночи и даже сожалеть не буду. Я пришла к тому, что все наделённое сбросить можно через здоровое питание и тренировки» - рассказывала ранее Даша в Инстаграм. А недавно она показала пикантный кадр, сделанный в постели.

Причем автором фото является ее муж, телеведущий Никита Добрынин. На фото обнаженная Квиткова, лежа в постели, демонстрирует цветное тату в виде розы, расположенное в интимной зоне.

"Доброе утро глазами мужа", – подписала она фото.

Впрочем, далеко не все фанаты оценили данный кадр:

«Так пусть бы для глаз мужа и осталось, а не для всех!☝🏿Или оба хвастаетесь!😂,» «Какая нежность 🥰🥰🥰 Невероятно красиво и таааааак видно, как Никита любит и восхищается тобой❤️❤️», «Скоро будут фото голой жопы для привлечения внимания?», «Не повезло мужу», «Глаза у него то что нужно,шикарное фото❤️🔥», «Очень эстетично 😍 вот как нужно делать визуал профиля, чтобы Инстаграм завлекал ❤️», «Что б каждый мужчина видел так нереально красивоо 😍🤤», «Ну это уже слишком», «Так вот, когда и куда он подарил главную розу🔥».

Немногим ранее также Даша показала себя после отдыха.

На фото Дарья позировала в одних красных шортиках. Квиткова сидела на кровати, демонстрируя загар, который успела заработать на отдыхе. Волосы красотка оставила распущенными, а сама соблазнительно выгнулась на фото. Кадр был сделан сверху и можно оценить пышные формы девушки, только она их прикрыла рукой и немного замазала черточкой.

Отметим, что предложение руки и сердца Никита Добрынин сделал в январе во время отдыха на острове Бали. Мужчина предложил Даше выйти за него замуж в сказочной тропической локации.

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