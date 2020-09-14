Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Дарья Квиткова показала себя без одежды на жарком фото
Как известно, Даша до начала проекта страдала серьезной проблемой, связанной с ее похудением и даже «нервной булимией». За три месяца на проекте девушка полностью поменяла свое отношение к еде.
«На финальном свидании я наминала пасту карбонару и радовалась, что я не боюсь. Никита знает каждую мою больную точку, и в курсе всего, через что я прошла. Нет ни дня, чтобы он не сделал мне комплимент по-поводу фигуры и меня в целом. Он любит во мне даже то, что я считала недостатком.
В конце концов, я пришла к принятию своего тела.
Округлившаяся Меган Маркл заткнула за пояс Кейт Миддлтон: детали эффектного возвращения
Ольга Фреймут жестко припечатала Кухар в прямом эфире, страсти на "Танцях" накаляются: "Скажу от имени всех твоих жертв..."
Огромные прелести Эби Рэтчфорд едва не разорвали завязки купальника: "Аппетитная лапочка"
Гривна резко обесценится к концу года, в Нацбанке сделали срочное заявление: «Цены на лекарства…»
Полюбила себя и то, как я выгляжу. Да, могу себе позволить съесть вафельный торт со сгущёнкой в 12:30 ночи и даже сожалеть не буду. Я пришла к тому, что все наделённое сбросить можно через здоровое питание и тренировки» - рассказывала ранее Даша в Инстаграм. А недавно она показала пикантный кадр, сделанный в постели.
Причем автором фото является ее муж, телеведущий Никита Добрынин. На фото обнаженная Квиткова, лежа в постели, демонстрирует цветное тату в виде розы, расположенное в интимной зоне.
"Доброе утро глазами мужа", – подписала она фото.
Впрочем, далеко не все фанаты оценили данный кадр:
«Так пусть бы для глаз мужа и осталось, а не для всех!☝🏿Или оба хвастаетесь!😂,» «Какая нежность 🥰🥰🥰 Невероятно красиво и таааааак видно, как Никита любит и восхищается тобой❤️❤️», «Скоро будут фото голой жопы для привлечения внимания?», «Не повезло мужу», «Глаза у него то что нужно,шикарное фото❤️🔥», «Очень эстетично 😍 вот как нужно делать визуал профиля, чтобы Инстаграм завлекал ❤️», «Что б каждый мужчина видел так нереально красивоо 😍🤤», «Ну это уже слишком», «Так вот, когда и куда он подарил главную розу🔥».
Немногим ранее также Даша показала себя после отдыха.
На фото Дарья позировала в одних красных шортиках. Квиткова сидела на кровати, демонстрируя загар, который успела заработать на отдыхе. Волосы красотка оставила распущенными, а сама соблазнительно выгнулась на фото. Кадр был сделан сверху и можно оценить пышные формы девушки, только она их прикрыла рукой и немного замазала черточкой.
Отметим, что предложение руки и сердца Никита Добрынин сделал в январе во время отдыха на острове Бали. Мужчина предложил Даше выйти за него замуж в сказочной тропической локации.
Напомним, что жизнь главной красотки из "Холостяка" превратилась в ад, откровенное признание
Как сообщала Politeka, невеста «Холостяка» Добрынина в одном белье удивила признанием
Еще Politeka писала, что невеста "Холостяка" Добрынина засветила лишнее в соблазнительном корсете