29-річна бразильська модель, володарка титулу "Міс Бум-Бум", Сьюзі Кортез похвалилася своєю апетитною "п'ятою точкою"

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Дівчина одягла мініатюрне бікіні, яке не змогло приховати практично нічого. Сьюзі розляглася на диванчику, виставивши напоказ свої солодкі "булочки" в стрінгах. Модель тримала ноги разом, в результаті чого можна було розгледіти не тільки апетитні сідниці, але і великі спортивні ноги зірки.

"Час відпочинку", - підписала знімок Кортез.

За півдня пост моделі зібрав майже 14 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Дуже красива і дуже розслаблена", "Вау, яка цукерка", "Приголомшлива", "вишукана", "красива моя любов", "мила", "і це добре. Розслабтеся", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортез двічі перемагала в конкурсі "Міс бум-бум", завдяки чому і отримала прізвисько власниці найвидатніших сідниць в світі. Згідно з умовами конкурсу, дівчата не повинні звертатися до пластичних хірургів, тому сідниці Сьюзі – це плід її щоденної праці в спортзалі.

Відзначимо, що нещодавно модель поділилася фото, на якому позувала у вельми непристойній позі. Щоб Instagram не заблокував її сторінку, Сьюзі довелося прикрити сідниці яблучком.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез засвітила зайве в одних стрінгах, вигляд ззаду вражає: не для слабаків.

Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез показала, як досягти ідеального "горішка": "Ось це сила".

Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез опустилася на коліна в одному мереживі:"пекучий котик".