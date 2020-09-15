29-річна бразильська модель, володарка титулу "Міс Бум-Бум", Сьюзі Кортез похвалилася своєю апетитною "п'ятою точкою"
Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Дівчина одягла мініатюрне бікіні, яке не змогло приховати практично нічого. Сьюзі розляглася на диванчику, виставивши напоказ свої солодкі "булочки" в стрінгах. Модель тримала ноги разом, в результаті чого можна було розгледіти не тільки апетитні сідниці, але і великі спортивні ноги зірки.
"Час відпочинку", - підписала знімок Кортез.
За півдня пост моделі зібрав майже 14 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Дуже красива і дуже розслаблена", "Вау, яка цукерка", "Приголомшлива", "вишукана", "красива моя любов", "мила", "і це добре. Розслабтеся", - пишуть користувачі мережі.
"Як Пугачова допустила цю ганьбу?": юна невістка Орбакайте дорвалася до сцени
Розповніла Каменських обтягнула попу леопардовими лосинами і заспівала під фанеру: "Чорти-NK-що"
Ольга Фреймут жорстко припечатала Кухар в прямому ефірі, пристрасті на "Танцях" розпалюються: "Скажу від імені всіх твоїх жертв..."
Гривня зірвалася в прірву, НБУ добив новим курсом долара і євро: до чого готуватися
Раніше ми писали, що Сьюзі Кортез двічі перемагала в конкурсі "Міс бум-бум", завдяки чому і отримала прізвисько власниці найвидатніших сідниць в світі. Згідно з умовами конкурсу, дівчата не повинні звертатися до пластичних хірургів, тому сідниці Сьюзі – це плід її щоденної праці в спортзалі.
Відзначимо, що нещодавно модель поділилася фото, на якому позувала у вельми непристойній позі. Щоб Instagram не заблокував її сторінку, Сьюзі довелося прикрити сідниці яблучком.
Нагадаємо, що Сьюзі Кортез засвітила зайве в одних стрінгах, вигляд ззаду вражає: не для слабаків.
Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез показала, як досягти ідеального "горішка": "Ось це сила".
Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез опустилася на коліна в одному мереживі:"пекучий котик".